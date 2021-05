Primo Maggio, ricordiamo Ugo Venturini, ucciso al comizio di Almirante

18 aprile.

Genova.

Durante un comizio di Almirante un operaio di 32 anni viene colpito alla testa il suo nome era Ugo Venturini, era un militante del Msi e volontario di una pubblica assistenza. Non muore subito la sua agonia terminerà il 1° maggio la Festa del lavoro. Non si sa chi lanciò quella bottiglia. Ma quella bottiglia fu come un colpo di pistola. Una ferita che squarciò un’altro giorno che non dimenticheremo. Lui è ancora qui. (

EDDA MUSSOLINI

)