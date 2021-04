Bufera sulla presidente del Senato Casellati: 124 voli di Stato in un anno

Bufera sulla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo l’articolo apparso oggi sulla Repubblica. Secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, da maggio 2020 il Falcon 900 dell’Aeronautica a disposizione della presidente del Senato ha effettuato 124 voli di Stato, di cui 97 da Roma a Venezia, per consentire il suo rientro a casa, e 6 da Roma a Alghero, dove è stata in vacanza. Per ragioni di tutela della salute, avrebbero riferito fonti di Palazzo Madama. Una vicenda che ha sollevato polemiche, anche sui social, con l’hashtag #Casellati tra i primi trending topic della giornata.

“Se, come riportato oggi da un giornale, la Presidente del Senato Casellati ha preso per 124 volte il volo di Stato in un anno, siamo di fronte ad uno sfregio verso gli italiani – ha dichiarato in una nota il senatore Andrea Cioffi, vice presidente vicario del gruppo M5S al Senato – La Presidente non può collocarsi al di sopra di tutti i cittadini. Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo sempre detto che i rappresentanti del popolo sono cittadini in Parlamento e pensiamo che tutti gli eletti debbano attenersi a questo principio. Questi comportamenti invece fanno pensare ad un totale scollamento dalla realtà del Paese. Nessuno può permettersi un uso così spregiudicato dei voli di Stato, alcuni addirittura per andare in vacanza. Aspettiamo che la Presidente ci dica qualcosa sull’argomento”.

“L’inchiesta di Repubblica sull’utilizzo abnorme di voli di Stato da parte della presidente del Senato nel corso dell’ultimo anno necessita non di silenzi bensì di chiarimenti e correttivi” ha affermato il segretario nazionale di Sinistra Italiana. ”Trovo sconcertante quanto accaduto. In tempi così difficili e duri per il Paese, le Istituzioni e la politica e i loro rappresentanti devono per primi dare l’esempio. Spiace – conclude il leader di SI – che questo non sia accaduto”.