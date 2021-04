Ursula von der Leyen: “Abbiamo 750 miliardi di euro dal nostro piano di ripresa NextGenerationEU”

“Abbiamo 750 miliardi di euro dal nostro piano di ripresa NextGenerationEU, che dobbiamo investire rapidamente. Ciò darà impulso alla nostra economia sociale di mercato e rafforzerà il nostro mercato unico unico. Ciò consentirà all’Europa di uscire più forte dalla crisi”.

Secondo la dichiarazione, gli Stati membri dell’UE stanno proprio ora finalizzando i loro piani nazionali di recupero e resilienza. “La Commissione lavora fianco a fianco con loro sui piani, 24 ore su 24. Perché dobbiamo indirizzare con attenzione questi investimenti, per rendere l’Europa pronta per il futuro”.

Nelle prossime settimane, la Commissione prevede di tradurre i piani di ricostituzione in testi giuridici.

Il presidente della Commissione ha elencato le priorità. “Vogliamo costruire un’Europa verde, che protegga il nostro clima e il nostro ambiente. E che crea posti di lavoro sostenibili. Vogliamo investire in un’Europa digitale, innovativa e competitiva sui mercati globali. E vogliamo un’Europa resiliente, meglio preparata ad affrontare le crisi future”.

Un portavoce della Commissione ha dichiarato al Brussels Times che attualmente solo il Portogallo ha presentato un piano di ripresa definitivo. Quasi tutti gli altri Stati membri hanno inviato progetti di piani o componenti dei loro piani.

Il Portogallo è responsabile della Presidenza dell’UE durante il primo semestre del 2021. Nel suo programma di lavoro , il Portogallo ha definito tre priorità principali, suddivise in una serie di punti di azione, sotto il motto “È ora di fornire: per un recupero digitale ”.

Di norma, gli Stati membri sono invitati a notificare i loro piani prima del 30 aprile, ma possono farlo in qualsiasi momento fino a metà 2022, secondo il portavoce. Il 30 aprile è una data di orientamento, non una scadenza. Per garantire che i piani abbiano l’equilibrio e la qualità necessari, alcuni Stati membri avranno bisogno di qualche settimana in più per finalizzare i loro piani.

“Elaborare piani di riforme e investimenti per i prossimi sei anni mentre si combatte la pandemia è oggettivamente un compito impegnativo e dobbiamo farlo bene. La qualità dei piani dovrebbe essere la prima priorità. Un piano di buona qualità non solo consentirà un processo di adozione regolare, ma faciliterà anche l’attuazione e i pagamenti negli anni a venire”.

Per quanto riguarda il meccanismo dello Stato di diritto, che consentirà la sospensione o la riduzione dei finanziamenti dell’UE agli Stati membri in violazione dei principi dello Stato di diritto, la Commissione sta attualmente preparando orientamenti che definiranno più dettagliatamente come la Commissione applicherà regolamento. Le linee guida saranno finalizzate dopo una sentenza della Corte di giustizia europea.

“Stiamo lavorando senza indugio sulle linee guida, ma non possiamo ancora dare una data concreta. È importante farlo bene “, ha spiegato il portavoce. “Vedremo come meglio consultare gli Stati membri e il Parlamento europeo nella preparazione delle linee guida. Tenuto conto della necessità di consultazione e in attesa della sentenza della Corte, l’adozione delle linee guida potrebbe richiedere del tempo “.