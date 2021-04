Parata del Faraone dorato: l’Egitto affascina il mondo

Ventidue mummie faraoniche hanno camminato per le strade del Cairo sabato sera in una splendida processione reale dal Museo Egizio in piazza Tahrir al nuovo Museo Nazionale della Civiltà Egizia (NMEC) a Fustat. L’evento ha segnato il lancio ufficiale di NMEC.

Sullo sfondo i fuochi d’artificio, le mummie – 18 re e quattro regine – hanno viaggiato in ordine di età su carri faraonici color oro appositamente costruiti, dotati di un sistema di sospensione pneumatica per assorbire le vibrazioni e recanti il ​​nome dei loro occupanti in arabo, inglese e geroglifici.

Seqenenre Tao II, che regnò sull’Alto Egitto intorno al 1600 a EV, guidò la parata, mentre Ramsete IX, che regnò nel XII secolo a EV, tirò le spalle. In linea con i severi standard internazionali per il trasporto dei manufatti, le spoglie reali sono state collocate in teche sterili all’avanguardia per garantirne la conservazione impeccabile.

Ad accompagnare le mummie c’erano 60 motociclette, 150 cavalli e un ensemble di musica faraonica diretto dal famoso maestro egiziano Nader Abbassi. La processione è iniziata con un saluto di 21 cannoni, ha circondato l’obelisco nella vicina piazza Tahrir, e poi ha proseguito lungo il Nilo fino a NMEC, dove il presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi ha accolto personalmente le mummie nella loro nuova casa permanente a Fustat, il Museo Nazionale della civiltà egizia.

La sfilata di 40 minuti ha visto la partecipazione di 12 celebrità egiziane, trasmessa da oltre 200 canali televisivi globali.

Gli inestimabili manufatti trascorreranno le prossime due settimane nel laboratorio di NMEC, dove saranno preparati per l’installazione all’interno della Royal Mummies Hall, modellata sulla Valle dei Re. La Royal Mummies Hall sarà aperta ai visitatori il 18 aprile, in coincidenza con la Giornata del Patrimonio Mondiale.

Per promuovere il suo lancio, NMEC offre uno sconto del 50% sui prezzi dei biglietti d’ingresso alla Central Exhibition Hall per tutti i visitatori dal 4 al 17 aprile. Inoltre, i rappresentanti dei media locali e internazionali hanno l’opportunità di fotografare e filmare gratuitamente i manufatti all’interno della Central Exhibition Hall il 4 e 5 aprile.

Affacciato su Ain Al Sira, nel cuore della storica città di Fustat, vicino alla Fortezza di Babilonia, NMEC è uno dei musei di archeologia più grandi e importanti del mondo e il primo ad abbracciare l’intera civiltà egizia.