Giancarlo Elia Valori ospite d’onore di Arthur Schneier e Henry Kissinger al 56° Annual Award dell’Appeal of Conscience Foundation

Tra i premiati Shinzo Abe e l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla

Tra i manager italiani più apprezzati al mondo, accademico di altissimo livello, abile nel tessere amicizie e solide cooperazioni con Capi di Stato, dirigenti di eminentissimo profilo internazionale, il Professor Giancarlo Elia Valori, anche quest’anno, ha preso parte all’Annual Award dell’Appeal of Conscience Foundation, giunto alla sua 56°edizione, quale ospite d’onore del Rabbino Arthur Schneier.

L’Appeal of Conscience Foundation è una istituzione innovativa, fondata e guidata dal 1965, dal Rabbino Arthur Schneier per stabilire una vibrante coalizione di leaders internazionali su temi interreligiosi, religiosi e di politica estera, per sostenere il principio “vivi e lascia vivere” ed affrontare le questioni relative ai diritti umani e alla libertà religiosa.

Lunedì 22 marzo 2021 si è celebrerata, in modalità virtuale, l’evento ed è ststo assegnato il premio a Sua Eccellenza Shinzo Abe, già Primo Ministro del Giappone, per la pregevole opera a supporto della cooperazione regionale e internazionale e il rafforzamento della relazione tra gli USA e il Giappone, queste le parole del Rabbino Schneier.

È stato conferito il premio anche ad Albert Bourla, Presidente e Amministratore Delegato di Pfizer, per il supporto energico nella lotta alla pandemia da Covid-19 e l’impegno instancabile a servizio dell’umanità intera.

Il Professor Giancarlo Elia Valori, unico ospite italiano della manifestazione, vanta un’amicizia, consolidata negli anni, con il Rabbino Arthur Schneier, artefice di quest’organismo internazionalmente riconosciuto anche presso le Nazioni Unite.

Diplomatico di alto rango, Valori conosce da anni l’Onorevole Henry Kissinger, Presidente Onorario della Fondazione, come pure numerose personalità di spicco dell’alta finanza mondiale e di altri importanti contesti internazionali.

L’invito giunto al Professor Giancarlo Elia Valori testimonia la grande considerazione che egli gode a livello internazionale e rappresenta un riconoscimento per il suo ruolo di protagonista nel dialogo e nella cooperazione tra Paesi diversi.