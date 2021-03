Magistratura e politica, da 7 settimane ‘Il Sistema’ ancora sul podio dei libri più venduti

Il libro di Palamara e Sallusti dopo sette settimane è ancora sul podio dei libri più venduti. Secondo in classifica.

Segnale evidente dell’interesse che l’argomento giustizia riveste per gli italiani. Grazie a “Il Sistema” un tema di settore sembra esser diventato percezione di massa. Un libro da leggere, non solo per scoprire quali meccanismi si nascondono dietro alle nomine o alla convergenza tra politica e magistratura, ma anche per molto altro.