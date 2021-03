Governo, Cicchitto (ReL): “Travaglio nostalgico di Conte, sembra un missino”

“Draghi ha fatto un’esposizione seria, razionale che ha messo in evidenza un grande spessore politico e tecnico. La classe non è acqua. Di fronte a ciò sono sempre più patetici Travaglio e Grillo. Ogni giorno Travaglio esprime la sua nostalgia per il governo Conte: assomiglia a quei missini che negli anni ‘50 ogni giorno rimpiangevano Benito Mussolini. Adesso Grillo raccomanda che in tv i suoi pargoli del Movimento cinque stelle, creature fragili e delicate, non siano interrotti. Evidentemente si è dimenticato le urla ed i berci che caratterizzavano le esibizioni dei grillini fino a pochi giorni fa“.

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà, a commento delle polemiche sorte dopo che, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ed i Ministri Daniele Franco (Economia e finanze) e Andrea Orlando (Lavoro e politiche sociali), hanno illustrato in conferenza stampa il Decreto Sostegni.