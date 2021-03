8 MARZO, in Lombardia boom di mimose (+66%) e di dolci ‘a tema’ (+40%)

La ‘Festa della donna’ torna alla ribalta, rispetto a un’edizione, quella dell’anno passato, meno sentita e un po’ sottotono. L’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della grande distribuzione con una sessantina di punti vendita nel Nord Italia, 40 dei quali in Lombardia) ha infatti rilevato che nei giorni precedenti all’8 marzo sono sensibilmente aumentate le vendite di fiori e dolci.

“Nello specifico – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del Gruppo – l’acquisto di mimose, fiori recisi e piante è aumentato complessivamente del 30% rispetto al 5, 6 e 7 marzo del 2020, con un picco del 66% per quanto riguarda specificatamente la giornata dell’8 marzo. Bene anche i dolci e in generale la pasticceria che ha fatto registrare un + 40 % sui prodotti a tema ‘Festa della donna’ ”.

“Un buon segnale – conclude Giorgio Panizza – che ci auguriamo diventi, più in generale, una tendenza anche per i prossimi mesi in un’ottica di ripartenza dell’intero settore economico-produttivo del Paese”.