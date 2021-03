LeasePlan inaugura la sua prima stazione di ricarica ultra fast

Al via il progetto ready2e per creare un’infrastruttura di ricarica lungo le principali tratte autostradali italiane

Con l’inaugurazione della stazione di ricarica di Fidenza in Emilia-Romagna, prende il via il progetto ready2e: l’obiettivo è di creare l’infrastruttura di ricarica LeasePlan, aperta al pubblico, per le tratte autostradali più importanti del Paese. Un progetto rivolto quindi ai veicoli elettrici, che viene lanciato attraverso un viaggio in auto elettrica da Milano a Roma, con la partecipazione di Alberto Viano, Amministratore Delegato di LeasePlan Italia, e Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico.

Le stazioni di ricarica ultrarapide, posizionate a ridosso delle uscite dei caselli autostradali, sono realizzate in collaborazione con evway by Route220, uno dei principali operatori del settore. Utilizzando al massimo la potenza disponibile, è possibile ricaricare in 40 minuti oltre l’80% della batteria per la maggior parte dei veicoli oggi in circolazione.

Durante il viaggio, con sosta di ricarica, Alberto Viano spiega i vantaggi della scelta elettrica e di come il Covid-19 abbia contribuito a cambiare le condizioni generali della mobilità, con una forte preferenza per quella individuale e incentivando l’utilizzo di microcar, bici e monopattini elettrici. Luca Mercalli ribadisce invece l’importanza della transizione elettrica per superare il motore termico poco efficiente. Ma non mancano anche i trend e l’offerta di auto elettrificate sempre più ampia e competitiva.

“Abbiamo aperto il 2021 con 4 auto su 10 noleggiate dai nostri clienti con alimentazione ibrida o elettrica e vogliamo continuare a investire per lo sviluppo della mobilità sostenibile – spiega Viano – Per rendere vincente la scelta del veicolo elettrico è fondamentale la rete di ricarica, per superare il problema della range anxiety e dell’autonomia anche per i lunghi viaggi e spiegare come la procedura di ricarica sia un processo semplice, veloce ed economico. Ecco perché LeasePlan vuole fare la propria parte con la realizzazione di infrastrutture di ricarica aperte al pubblico, con particolari vantaggi per i clienti LeasePlan possessori di energy key che hanno scelto la strada del rispetto ambientale”.