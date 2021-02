Rapporto UE: false le affermazioni ambientali fatte dai commercianti online

Il processo è noto come greenwashing, in cui un’azienda rivendica le proprietà ambientali dei suoi prodotti che sono espresse in termini così vaghi da essere privi di significato. Se esaminato più da vicino, come ha fatto il progetto, un numero enorme risulta essere infondato o addirittura falso.

Quando viene scoperto un falso reclamo, è probabile che violi le norme dell’UE sulle pratiche commerciali sleali.

Il progetto ha analizzato 344 richieste di risarcimento raccolte da Internet e ha rilevato che in più della metà di tutti i casi il commerciante non aveva fornito informazioni sufficienti per consentire al cliente di giudicare l’esattezza delle richieste avanzate.

Nel 59% dei casi il commerciante aveva offerto prove di base che avrebbero dovuto supportare le loro affermazioni, ma le prove non erano prontamente disponibili – pubblicate in un’oscura rivista accademica non prontamente disponibile al pubblico, per esempio.

Nel 37% dei casi, invece, il commerciante si è accontentato di utilizzare termini vaghi come “consapevole”, “ecologico” o “sostenibile” intesi a dare l’impressione che il prodotto fosse più sicuro di quanto non fosse in realtà.

“Nelle loro valutazioni complessive, tenendo conto di vari fattori, nel 42% dei casi le autorità avevano motivo di ritenere che l’affermazione potesse essere falsa o ingannevole e che potesse quindi potenzialmente costituire una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (UCPD), “Riferisce la Commissione.

” Sempre più persone vogliono vivere una vita verde e plaudo alle aziende che si sforzano di produrre prodotti o servizi eco-compatibili”, ha detto l’ex ministro degli esteri belga Didier Reynders, ora commissario europeo per la giustizia.

“ Tuttavia, ci sono anche commercianti senza scrupoli là fuori, che gettano la lana sugli occhi dei consumatori con affermazioni vaghe, false o esagerate. La Commissione è pienamente impegnata a responsabilizzare i consumatori nella transizione verde e combattere il greenwashing. Questa è una delle principali priorità della nuova agenda dei consumatori adottata lo scorso autunno “.

Le autorità nazionali che hanno preso parte allo sweep online contatteranno ora i commercianti attivi nella loro zona per spiegare i problemi e assicurarsi che vengano seguiti.