Governo Draghi. M5S Occhi pieni e mani vuote

Gli unici a fare richieste esplicite a Draghi sono stati i pentasellati, come al solito chiedendo poco, pretendendo niente, firmando in bianco. Ovvio che abbiano ottenuto meno di quello che potevano e dovevano ottenere. Neanche il super-ministero della transizione ecologica, al quale solo Grillo peraltro pensava che Draghi avesse acconsentito visto che non lo ha detto e comunque quel prefisso “super-“, che faceva tutta la differenza, non lo ha mai usato. Che ironia: super-Mario che nega il super-giocattolo a Grillo; il quale se invece di parlare come un uomo di spettacolo avesse parlato come un politico, avrebbe chiesto un semplice ministero però della transizione ecologica E ECONOMICA: che gli sarebbe stato rifiutato su due piedi, e non ci sarebbero stati equivoci.

Invece Salvini, Berlusconi, Zingaretti e Renzi le loro richieste non le hanno strombazzate in mondovisione, pur avendo tutti i media dalla loro parte, a differenza del Movimento; hanno fatto precisi aut aut e per di più rigorosamente segreti, dunque più facili da esaudire. Quando lo imparerà, il M5S, che l’ingenuità e la trasparenza non sono virtù bensì facili e sterili espedienti usati da chi non ha il coraggio o la forza di fare politica, ossia di prepararsi, pianificare, rischiare, manovrare, negoziare, lottare?