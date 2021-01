Crisi di governo. Politici pensano solo a soldi e potere

Crisi di governo. Si parla tanto di responsabilità del premier Conte. Il Corriere della Sera titola: Il piano di Conte. due settimane per allargare la maggioranza, altrimenti governo a casa.

E poi quella del Pd. Sempre dal Corriere: Zingaretti, ieri abbiamo evitato un salto nel buio. Ora rafforzare l’esecutivo.

Diamo un’occhiata più da vicino alla fiducia al Senato. Tra coloro che hanno detto sì al governo Conte troviamo, rispolverata, niente meno che Maria Rosaria Rossi, notoriamente un tempo ombra di Silvio Berlusconi e soprattutto grande amica dell’ex fidanzata Francesca Pascale.

Da Forza Italia arrivano voci sul fatto che la superdotata, fisicamente e non naturalmente, microdotata di cervello, è stata assistente di Berlusconi, poi tesoriera del partito e con la fine del rapporto con la Pascale è stata emarginata da FI. Sarabbe dunque, il suo, un voto personale, che non impegna il gruppo, né Berlusconi.

Ma da Forza Italia possono dire quello che vogliono. Fatto sta che ciò che sta accadendo in questi giorni suona tanto come il trito e ritrito scambio di poteri e poltrone. Della serie: chi se l’accatterebbe Maria Rosaria Rossi se si andasse al voro?

E la cosa più grave è che gli italiani se le bevono, tutte queste gustose frottole, se le gustano fino all’ultima goccia, complici i giornaloni che ne fanno un fatto serio.

Ah, a proposito di serietà, ieri è venuta fuori una meravigliosa battuta di Renzi (chiedo sempre perdono per doverlo citare, ma ne vale la pena): “Il mio voto al Var? Non ero in ritardo, mi sono preso tempo per decidere. Basta sceneggiate!”.

E basta sceneggiate lo diciamo noi, cittadini tutti, al piccolo fiorentino, di cui, mentre era impegnato nelle ultime cavolate, usciva il suo ultimo reddito, lievitato di 1 milione in un anno e a tutto il mondo di politicanti che non riescono, proprio non ce la fanno a rinunciare a soldi e potere, sempre più soldi e sempre più potere. Il tutto, mentre l’Italia si ammala, muore e spesso non arriva con le spese alla fine del mese.