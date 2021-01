Regione Lombardia, in arrivo la delibera per il bonus ai giornalisti

di Francesco Caroprese

Una buona notizia per i giornalisti, professionisti e pubblicisti, e per i comunicatori della Lombardia con partita Iva.

Tanti colleghi, entrando in questi giorni nell’apposito sito della Regione, non hanno trovato le coordinate per inviare la relativa domanda e ottenere un significativo contributo economico per far fronte a questo difficile momento. Si è così creato un certo allarmismo, ma niente paura.

Il Movimento Liberi Giornalisti, che sta seguendo da vicino la questione, è in grado di precisare che il caso verrà presto risolto. Infatti, con la prima riunione della nuova Giunta regionale, verrà approvata l’apposita delibera che prevede il contributo per chi svolge “Attività di giornalista indipendente” con codice Ateco 90.03.01.

E’ infatti slittata di qualche giorno la possibilità di accedere al Bonus di 1.500 euro della Regione Lombardia per i giornalisti, fotoreporter e video cameraman registrati come partita Iva individuali. Al momento è in apertura il Bando per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva con i codici Ateco relativi all’avviso del 23 novembre scorso e definito dalla delibera della Giunta regionale.

La necessità di chiudere tutte le fasi amministrative della liquidazione dei sostegni, da effettuare con decreti dirigenziali, entro il 31 dicembre 2020, non ha ancora consentito alla Giunta della Regione Lombardia di deliberare i prossimi avvisi e le relative date.

La stessa Giunta regionale, nei prossimi giorni delibererà gli avvisi con cui estendere le altre platee, inclusi appunto i codici Ateco dei giornalisti indipendenti (90.03.01) e successivamente quelli delle altre professioni della comunicazione digitale e non digitale.

Il Movimento Liberi Giornalisti darà la massima diffusione della notizia quando sarà stata stabilita la data certa di apertura del bando per i colleghi.