Tregua di inizio anno tra Brexit e UE; i camion sbarcano in Gran Bretania

Un flusso costante di camion è sceso da traghetti e treni su entrambe le sponde del Canale della Manica venerdì, un tranquillo capodanno dopo un sismico cambiamento notturno nelle relazioni tra Unione europea e Gran Bretagna.

L’affollata rotta delle merci tra l’Inghilterra sud-orientale e la Francia nord-occidentale è in prima linea nei cambiamenti ora che il Regno Unito ha abbandonato completamente l’abbraccio economico del blocco a 27 nazioni, la fase finale della Brexit.

“Per la maggior parte dei camion, non noteranno nemmeno la differenza”, ha detto John Keefe, portavoce di Eurotunnel, che trasporta veicoli sotto la Manica. “C’era sempre il rischio che se ciò accadesse in un momento frenetico, potremmo incorrere in alcune difficoltà, ma sta accadendo dall’oggi al domani in un giorno festivo e un lungo fine settimana”.

La Gran Bretagna ha lasciato il vasto mercato unico del blocco europeo per le persone, i beni ei servizi alle 23:00, ora di Londra, a Capodanno, nel più grande cambiamento economico che il paese abbia vissuto dalla seconda guerra mondiale. Un nuovo accordo commerciale tra Regno Unito e UE porterà restrizioni e burocrazia, ma per i sostenitori della Brexit britannica significa rivendicare l’indipendenza nazionale dall’UE e dalla sua rete di regole.

Il primo ministro britannico Boris Johnson lo ha definito “un momento straordinario per questo paese”.

“Abbiamo la nostra libertà nelle nostre mani e sta a noi trarne il massimo”, ha detto in un videomessaggio di Capodanno.

Il momento storico è passato in silenzio, con le misure di blocco del Regno Unito contro il coronavirus che hanno ridotto le riunioni di massa per celebrare o piangere. La Brexit, che per anni ha dominato il dibattito pubblico in Gran Bretagna, è stata persino respinta dalle prime pagine di alcuni giornali dalla notizia dell’enorme sforzo di vaccinazione contro il COVID-19, che sta aumentando in tutto il paese.

Nelle strade sommesse di Londra – che hanno votato con forza per rimanere nell’UE nel referendum britannico del 2016 – c’era poco entusiasmo per la Brexit.

“Penso che sia un disastro, tra i tanti disastri di quest’anno”, ha detto Matt Steel, un medico. “È un pessimo affare. Non vedo davvero alcun aspetto positivo, ad essere onesti. “

Ma a Folkestone sul mare, all’estremità inglese del tunnel sotto la Manica, il direttore di banca in pensione David Binks si è detto sollevato dal fatto che la tortuosa saga della Brexit fosse – forse – finita.

“È andata avanti da così tanto tempo ora che è arrivato il momento, credo, che andiamo avanti e andiamo da lì”, ha detto.

La pausa arriva 11 mesi dopo una Brexit politica che ha lasciato le due parti in un “periodo di transizione” in cui i diritti e le regole dell’UE hanno continuato ad applicarsi alla Gran Bretagna.

L’accordo commerciale siglato la vigilia di Natale dopo mesi di negoziati tesi assicura che le due parti possano continuare ad acquistare e vendere beni senza tariffe o quote. Ma le aziende devono affrontare nuovi costi e pratiche burocratiche, comprese dichiarazioni doganali e controlli alle frontiere.

Il porto di Dover sulla Manica e l’Eurotunnel si sono preparati a ritardi con l’introduzione delle nuove misure.

La vitale rotta di approvvigionamento è stata tracciata dopo che la Francia ha chiuso il confine ai camionisti britannici per 48 ore durante la settimana di Natale in risposta a una variante a rapida diffusione del virus identificata in Inghilterra. Circa 15.000 camionisti hanno avuto bisogno di test antivirus di emergenza solo per entrare in Francia, un processo che ha lasciato molti bloccati nei loro camion per giorni.

Ma venerdì la pandemia e un fine settimana festivo hanno reso leggero il traffico attraverso la Manica. La Gran Bretagna ha anche ritardato l’imposizione di controlli doganali completi per diversi mesi in modo che le aziende possano adeguarsi.

Nel porto francese di Calais, i funzionari hanno affermato che i nuovi sistemi informatici funzionavano bene e che i camionisti avevano le carte giuste.

“Brexit … non è un sinonimo di congestione, come si dice in inglese, né un sinonimo di interruzione del traffico, ma tutti devono fare il proprio lavoro”, ha detto Jean-Marc Puissesseau, presidente dei porti di Calais e Boulogne-Sur- Mer.

Jean Marc Thillier, direttore delle dogane della regione, ha avvertito che il confine ha dovuto affrontare una “prova del fuoco” quando il traffico riprende dopo il fine settimana di vacanza.

La Brexit ha portato nuovi controlli anche nel Mare d’Irlanda. Una dozzina di camion sono scesi dal primo traghetto per arrivare al porto di Dublino dal Galles prima dell’alba, sdoganando senza ritardi i nuovi controlli doganali.

Il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney ha detto che il commercio cambierà “fondamentalmente”.

“Ora vedremo gli 80 miliardi di euro (97 miliardi di dollari) di scambi attraverso il Mare d’Irlanda tra la Gran Bretagna e l’Irlanda interrotti da un numero enorme di controlli e dichiarazioni, burocrazia e scartoffie, costi e ritardi”.

Anche centinaia di milioni di persone in Gran Bretagna e nel blocco devono affrontare dei cambiamenti nella loro vita quotidiana, con nuove regole per i visti di lavoro, l’assicurazione di viaggio e le pratiche burocratiche per gli animali domestici.

E attendono anni di discussioni e discussioni, su tutto, dalla concorrenza leale alle quote di pesca, mentre la Gran Bretagna e l’UE si stabiliscono nella loro nuova relazione di amici, vicini e rivali.

La Brexit potrebbe anche avere importanti ripercussioni costituzionali per il Regno Unito.

L’Irlanda del Nord, che condivide un confine con l’Irlanda, membro dell’UE, rimane strettamente legata all’economia del blocco in base ai termini del divorzio. Quindi, mentre le merci continueranno a fluire liberamente attraverso il confine terrestre irlandese, ci sono nuovi controlli tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito nel tempo, che potrebbero allontanare l’Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito e verso l’Irlanda.

In Scozia, che nel 2016 ha votato con forza per rimanere nell’UE, la Brexit ha rafforzato il sostegno alla separazione dal Regno Unito Il primo ministro indipendentista Nicola Sturgeon ha twittato: “La Scozia tornerà presto, l’Europa. Tieni la luce accesa. “