I regali di Natale su Amazon? Anche no, grazie

Breve storia triste degli esiti di una pessima idea: acquistare un regalo di Natale su Amazon.

Un regalo che mi sembrava perfetto: un porta panettone Omada Design con vassoio e campana salva freschezza. Design moderno, linea essenziale. Scomponibile, impilabile, lavabile in lavastoviglie. 24 euro di regalo sicuramente azzeccato a Natale, quando il panettone o il pandoro aperto langue dentro sacchetti tristi e poco estetici. Insomma, un regalo intelligente!

Ha prevalso la pigrizia. In tempi di Covid e di spostamenti angosciati, ho scelto la via facile. Ho ordinato il porta panettone online senza neanche provare a cercare un rivenditore di Omada Design a Roma.

Quel che serve per vedere cosa si compra, ed evitare quindi di comprare un prodotto che non è integro.

È arrivato in un cartone sommariamente imballato, e con dei segni evidenti di “sofferenza” sulla campana: delle macchie che non vengono via. Impensabile offrire questo oggetto in regalo, quindi decido di restituirlo.

Sorpresona: niente possibilità di dropbox Amazon a costo zero per questo prodotto, acquistato presso un venditore terzo. Omada Design mi fa benignamente sapere che accetta di riprendersi il porta panettone ma – udite udite – la spedizione del pacco, per posta o corriere, sarà a mie spese.

Ovvero, mi costerà più del porta panettone.

Morale di questa breve storia triste: andate a comprare i regali di Natale dietro casa. E se non trovate il porta panettone di Omada Design, poco importa.

Meglio un’onesta confezione di sacchetti Cuki salva freschezza, che si accompagna ad un bel panettone. Che lascia il dolce, e non l’amaro in bocca.