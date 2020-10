Buon compleanno Monopoly, il gioco in scatola compie 85 anni

Dal 1935 a oggi ha conquistato più di 1 miliardo di giocatori in 114 Paesi nel mondo. Monopoly, il gioco in scatola più famoso del mondo, compie 85 anni, e per festeggiare si fa in due con il Monopoly 85° Anniversario, versione glamour con tanto di sfarzose pedine dorate, e il nuovo Monopoly “Rivincita dei Perdenti”, l’unica edizione che inverte le regole e fa vincere proprio chi di solito perde.

La prima novità arriva a Natale. Con il Monopoly “Rivincita dei Perdenti”, pagare l’affitto o andare in prigione, al contrario dell’edizione classica, fanno guadagnare punti speciali utili ad assicurarsi la vittoria. Le seccature si trasformano in colpi di fortuna, a cominciare dagli Imprevisti. Per la gioia di tutti quelli che andavano sempre in bancarotta.

Poi c’è l’edizione più sfarzosa, il Monopoly 85° Anniversario: una confezione esclusiva nero lucido, proprio come il tabellone, e 8 pedine dorate che rappresentano la bella vita: una macchina da corsa, occhiali da sole, uno yacht, una cravatta a farfalla, un jet, un elicottero, un orologio da polso e un cappello a cilindro.

Al mondo, esistono almeno 500 versioni diverse del gioco da tavola, compresa quella senza banconote ma con le carte di credito, il Monopoly Super Electronic Banking.

Prodotto in 47 lingue e con oltre 350 milioni di scatole vendute, dalla prima partita al Monopoly sono state costruite oltre 6 miliardi di casette verdi e più di 2 miliardi di alberghi rossi.

È il gioco di contrattazione e simulazione imprenditoriale più diffuso, tanto che ogni anno vengono stampate più banconote del Monopoly rispetto a quelle vere.