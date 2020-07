Autostrade deve fare una proposta entro il week-end o revoca della concessione

Autostrade per l’Italia ha tempo fino al prossimo weekend per formulare una nuova proposta al Governo per la risoluzione del contenzioso nato dopo il crollo del Ponte di Genova, che sia soddisfacente, oppure scatterà la revoca della concessione.

E’ quanto trapela dopo l’incontro di ieri al Mit con i vertici di Atlantia e Aspi. Nel prossimo Consiglio dei ministri sarà affrontata la questione della concessione.

L’incontro di oggi, a quanto si apprende, è stato formalmente convocato per ribadire che le proposte fin ora pervenute da Aspi sono ritenute dal Governo non soddisfacenti per l’interesse pubblico, e non possono in alcun modo interrompere la procedura di risoluzione della concessione ad Autostrade per l’Italia.

Ad Aspi è stato chiesto di lavorare entro il fine settimana a una nuova proposta, questa volta soddisfacente per il pubblico interesse, che tenga conto di tutti gli elementi forniti dalla parte pubblica del tavolo, al fine di tutelare sempre e soltanto l’interesse pubblico.

Gli elementi forniti per la formulazione di una nuova proposta riguardano sostanzialmente tariffa, risorse compensative, sanzioni in caso di inadempimento alle manutenzioni e quindi le manutenzione e controlli.

Gli ulteriori elementi richiesti dal tavolo o l’ulteriore confronto per gli aspetti che non attengono in senso stretto alla transazione, ovvero la vendita, per definire la questione anche a livello politico potranno essere oggetto del prossimo Consiglio dei ministri, dal momento che proprio nel prossimo Cdm sarà affrontata la questione Aspi.

Lascia questo campo vuoto