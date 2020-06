Coca-Cola sospende la pubblicità sui social media

Coca-Cola sospenderà la pubblicità sui social media a livello globale per almeno 30 giorni, mentre la pressione si sviluppa su piattaforme per reprimere il discorso dell’odio.

“Non c’è posto per il razzismo nel mondo e non c’è posto per il razzismo sui social media” ha detto il presidente CEO del produttore di bevande James Quincey.

Ha chiesto “maggiore responsabilità e trasparenza” alle società di social media.

È arrivato dopo che Facebook ha dichiarato che avrebbe etichettato i post potenzialmente dannosi lasciati per il loro valore di notizia.

Il fondatore Mark Zuckerberg ha affermato che Facebook vieterebbe anche la pubblicità contenente affermazioni “che persone di una razza, etnia, origine nazionale, appartenenza religiosa, casta, orientamento sessuale, identità di genere o stato di immigrazione specifici” siano una minaccia per gli altri.

Gli organizzatori della campagna #StopHateforProfit, che accusa Facebook di non aver fatto abbastanza per fermare i discorsi di odio e la disinformazione, hanno affermato che il “piccolo numero di piccoli cambiamenti” non “farebbe male al problema”.

Più di 90 aziende hanno messo in pausa la pubblicità a sostegno di #StopHateforProfit.

A seguito del boicottaggio, le azioni su Facebook sono scese del 8,3%, eliminando 56 miliardi di dollari dal valore di mercato dell’azienda e buttando 7,2 miliardi di dollari sul patrimonio netto personale di Zuckeberg, secondo quanto riferito da Bloomberg. A causa della perdita, il capo di Louis Vuitton Bernard Arnault ha sostituito il fondatore di Facebook come terzo individuo più ricco del mondo.

La Coca-Cola ha dichiarato che la sua sopsensione pubblicitaria non significa che si unirà alla campagna, nonostante sia elencata come “impresa partecipante”.

Quincey ha affermato che la società utilizzerà la “pausa della piattaforma di social media” globale per “rivalutare le nostre politiche pubblicitarie per determinare se sono necessarie revisioni”.

Levi Strauss & Co, azienda produttrice di abbigliamento, ha anche dichiarato che avrebbe messo in pausa la pubblicità su Facebook dopo l’annuncio di Zuckerberg. A differenza della Coca-Cola, ha accusato la società di social media di non andare abbastanza lontano.

“Chiediamo a Facebook di impegnarsi per un cambiamento decisivo”, ha dichiarato Jen Say.

“Vogliamo vedere progressi significativi verso la fine dell’amplificazione della disinformazione e dei discorsi di odio e un migliore indirizzo delle pubblicità e dei contenuti politici che contribuiscono alla soppressione degli elettori. Mentre apprezziamo che Facebook abbia annunciato alcuni passi in questa direzione oggi, semplicemente non è abbastanza”.

La coalizione #StopHateforProfit – che include la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) e la Anti-Defamation League (ADL) – ha dichiarato che nessuna delle modifiche sarebbe stata verificata.

“Abbiamo già seguito questa strada con Facebook. In passato si sono scusati. Hanno fatto scarsi passi dopo ogni catastrofe in cui la loro piattaforma ha giocato un ruolo. Ma questo deve finire ora”, ha aggiunto.

La campagna ha invitato Zuckerberg a compiere ulteriori passi, compresa la creazione di infrastrutture permanenti per i diritti civili all’interno della sua azienda; sottoporsi a audit indipendenti di odio e disinformazione basati sull’identità; trovare e rimuovere gruppi pubblici e privati ​​che pubblicano tali contenuti; e creare team di esperti per esaminare i reclami.

