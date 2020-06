Diversi accoltellati dopo la manifestazione BLM di Forbury Gardens

Alcune persone sono state accoltellate in un grave in un parco a Reading

Si pensa che tre persone potrebbero essere morte, sebbene ciò non sia stato ancora confermato ufficialmente. L’attacco è avvenuto a Forbury Gardens verso le 19:00, ma né il numero di feriti né i morti è stato ufficialmente confermato dalla polizia.

La polizia della valle del Tamigi ha dichiarato che un uomo è stato arrestato. Il primo ministro Boris Johnson ha affermato che “i suoi pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti dal terribile incidente di Reading”. “I miei ringraziamenti ai servizi di emergenza sulla scena”, ha aggiunto.

Un corrispondente ha ascoltato un testimone oculare gli ha riferito di aver visto un uomo passare da un gruppo all’altro pugnalando le persone, e poi ha lasciato rapidamente il parco.

Il segretario di casa Priti Patel ha twittato che è “profondamente preoccupata” per l’incidente. Ha detto: “I miei pensieri sono con tutti i soggetti coinvolti, compresi polizia e soccorritori sull’incidente”.

Il leader laburista Sir Keir Starmer ha descritto l’accoltellamento come “molto preoccupante”.

Si ritiene che l’incidente non sia collegato a una precedente protesta dei Black Lives Matter (BLM) nel parco, ma questo non è ancora stato confermato.

Il leader del consiglio di lettura ha esortato le persone a stare lontano dalla zona.

La polizia della Valle del Thames ha dichiarato: “Diverse persone hanno riportato ferite e sono state portate in ospedale. Un cordone di polizia è in atto nei giardini di Forbury mentre gli agenti indagano. “Stiamo chiedendo al pubblico di evitare l’area in questo momento”.

Gli organizzatori della BLM hanno dichiarato che l’incidente non era correlato a una marcia di protesta nell’area precedente.

Nieema Hassan ha dichiarato in un video messaggio pubblicato su Facebook: “Erano molto pacifici e abbiamo lavorato con il collegamento di polizia. “In termini di protesta e delle persone che hanno partecipato a Black Lives Matter, siamo tutti al sicuro. Nessuno di noi è interessato. Eravamo già partiti quando è successo.”