Ponte Stretto: Salvini, fondamentale investire infrastrutture

“Il virus tra tanti danni, morti e crisi economica ci lascia il dovere di cambiare tutto rispetto al passato. In passato anche io avevo perplessità sul ponte sullo Stretto ma adesso penso sia fondamentale investire in infrastrutture. Mai come adesso c’è bisogno dei cantieri. che significa lavoro e velocità Se mi chiedono se la maggioranza Pd-M5S, che discute anche su un rombino, fa il ponte, questo no. Mi pare evidente che i 5S piuttosto che fare il ponte, la Tav o l’alta velocità si metano in costume da bagno”. A dirlo Matteo Salvini, a Reggio Calabria dove ha inaugurato la sede provinciale del partito.

“Conto – ha aggiunto – che ci sia un’altra maggioranza che abbia le opere pubbliche come una priorità. Tra l’altro ho parlato stamani con i proprietari della linea di traghetti e anche loro sono d’accordo. L’importante è che ci sia progetto serio. Anche turisticamente parlando è l’idea dell’Italia che corre”.

Salvini ha anche annunciato che la Lega presenterà proprie liste alle prossime amministrative a Reggio e Crotone. “Con una premessa – ha detto – che prima viene il progetto e poi si discute dei candidati. Su Reggio e Crotone ci hanno già dato disponibilità a correre con noi. Comunque per la Lega rimane centrale che siano candidate persone al di sopra di ogni sospetto”.

Il leader della Lega ha visitato poi la Cooperativa Sociale “Futura”, a Maropati e poi Tropea.