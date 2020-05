Boris Johnson delinea una tabella di marcia per facilitare il blocco

Il primo ministro britannico Boris Johnson domenica ha delineato il “piano condizionale” del suo governo per la riapertura della società britannica nei prossimi mesi, incluso il possibile ritorno a scuola di alcuni bambini all’inizio di giugno, mentre annunciava un allentamento di il blocco del coronavirus in Inghilterra.

In un discorso televisivo alla nazione, Johnson ha affermato che “non è il momento, semplicemente, di porre fine al blocco questa settimana”, ma che era opportuno incoraggiare le persone con lavori che non possono essere svolti da casa per tornare al lavoro.

Ha detto che sarebbe “follia” allentare le restrizioni così tanto che emerge un secondo picco nei casi. Il Regno Unito ha registrato da domenica quasi 32.000 decessi per virus, il più in Europa e il secondo pedaggio pandemico più alto al mondo. Johnson ha affermato che senza il blocco, che esiste dal 23 marzo, mezzo milione di persone potrebbero aver perso la vita.

“Dobbiamo continuare a controllare il virus e salvare vite umane”, ha detto il primo ministro da un ufficio a Downing Street. “Eppure dobbiamo anche riconoscere che questa campagna contro il virus ha avuto un costo enorme per il nostro stile di vita”.

Il blocco ha ridotto la trasmissione del nuovo coronavirus nella comunità, ma ha comportato un pesante costo economico. Johnson, che è tornato al lavoro solo due settimane fa in seguito al suo ricovero per COVID-19, ha subito una crescente pressione per alleviare la pressione sull’economia.

Ha detto che il governo procederà con cautela, ma che è stato in grado di annunciare “i primi passi accurati” nel rilassare il blocco per l’Inghilterra. I dettagli più completi saranno svelati in Parlamento lunedì.

Ha detto che le persone che possono lavorare da casa dovrebbero continuare a farlo, ma quelle che non possono, come quelle nel settore edile o manifatturiero, “dovrebbero essere attivamente incoraggiate ad andare al lavoro” a partire da questa settimana. Tuttavia, non dovrebbero spostarsi con i mezzi pubblici e dovrebbero attenersi alle linee guida sul distanziamento sociale sul lavoro, ha affermato Johnson.

E a partire da mercoledì, il governo consentirà anche alle persone di fare “quantità illimitate” di esercizi all’aperto invece di limitarsi a una volta al giorno, ha detto Johnson. I membri del pubblico potranno anche prendere il sole, guidare verso destinazioni come le spiagge e praticare sport come il golf e il tennis, ma solo con i membri della stessa famiglia.

Le modifiche consentono alle persone di sedersi con un amico in un parco a condizione che si allontanino di 2 metri, cosa vietata durante il blocco. Johnson ha affermato che le multe per violazioni delle regole di allontanamento sociale sarebbero aumentate.

Le amministrazioni decentrate in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, estesero i loro blocchi prima del discorso di Johnson e allentarono alcune restrizioni, ma meno dei passi che il primo ministro annunciò per l’Inghilterra.

Ciò ha sollevato domande sul potenziale di grandi differenze nella vita quotidiana tra le quattro nazioni costituenti del Regno Unito nei prossimi mesi. Fino ad ora, hanno spostato il passo verso le normative sui virus.

Johnson era in contrasto con i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord dopo che il suo governo aveva sostituito il suo slogan sulla salute pubblica “Stay at Home” con un nuovo messaggio “Stay Alert”, una formulazione che sollevava preoccupazioni sul potenziale pericolo della messaggistica mista. Dissero che avrebbero mantenuto il messaggio “Resta a casa”.

Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha dichiarato di non sapere cosa significassero i nuovi consigli e di aver chiesto al governo britannico di non promuovere quello che considera un messaggio “vago e impreciso” in Scozia.

Keir Starmer, il leader del principale partito laburista dell’opposizione, ha affermato di essere preoccupato per le quattro nazioni che “tirano in direzioni diverse” e che Johnson non è riuscito a fornire la necessaria “chiarezza e consenso”.

Gli esperti sanitari hanno anche espresso preoccupazione per il nuovo slogan.

Il professor Til Wykes dell’Istituto di Psichiatria, Psicologia e Neuroscienze del King’s College di Londra ha affermato che il nuovo slogan “sarà solo fonte di confusione, sarà aperto a interpretazioni errate e probabilmente aumenterà i comportamenti rischiosi”.

Johnson ha anche presentato quello che ha definito “il primo schizzo di una road map per la riapertura della società” nei prossimi mesi, tra cui l’apertura di negozi e il possibile ritorno a scuola per alcuni bambini più piccoli già dal 1 giugno.

Ha anche espresso la speranza che segmenti del settore dell’ospitalità, come ristoranti e caffè, e più luoghi pubblici possano riaprire un mese dopo.

“Durante questo periodo dei prossimi due mesi, non saremo guidati da mera speranza o necessità economica”, ha detto. “Saremo guidati dalla scienza, dai dati e dalla salute pubblica, e devo sottolineare ancora una volta che tutto ciò è condizionato, tutto dipende da una serie di grandi se”.

Ha detto che il governo britannico stava introducendo una scala per misurare la minaccia del virus. Johnson ha spiegato che il livello di allarme COVID guiderà la politica: più basso è il livello, minore sarà il numero di misure.

“Monitoreremo i nostri progressi a livello locale, regionale e nazionale, e se ci sono focolai, se ci sono problemi, non esiteremo a frenare”, ha detto.

Johnson ha anche affermato che “presto sarà il momento” per richiedere un periodo di quarantena per i passeggeri degli aerei che arrivano nel Regno Unito Si è ipotizzato che la quarantena sarebbe stata di 14 giorni a meno che i viaggiatori non venissero dall’Irlanda. Chiunque arrivi dalla Francia sarà esonerato, ha confermato l’ufficio di Johnson dopo una conversazione tra il primo ministro e il presidente francese Emmanuel Macron.