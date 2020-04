Food delivery a colazione, un’irresistibile abitudine

Il food delivery arriva anche a colazione.

Partiamo dall’inizio.

La coppia caffè cornetto risulta essere il binomio vincente di ogni risveglio mattutino.

Brioche, cornetto, croissant in qualsiasi modo lo si chiami questo soffice impasto unito ad un buon caffè è un’abitudine irrinunciabile per moltissime persone.

Da nord a sud, chi non si è mai concesso una dolce coccola la domenica mattina o una meritata pausa dagli incalzanti ritmi lavorativi?

Ora che questo non si può fare il genio italiano, che non manca certo di creatività ed invenzione, trionfa.

Bisogna qui spezzare una lancia in favore del talento e riconoscere la bravura di tutti gli chef e pasticceri amatoriali che, all’interno delle mura domestiche, riescono a sfornare dei piatti e dei dolci da far impallidire le cucine stellate.

A risollevare invece l’animo ed il palato di chi il dono della cucina proprio non ce l’ha ci pensa un’iniziativa davvero golosa.

Certamente il prolungarsi dell’emergenza ha già condotto molti commercianti sulla strada delle consegne a domicilio.

C’è chi ti consegna la pizza, chi il vino, chi primi piatti ed anche qualche dolcetto.

Nell’impossibilità di recarsi fisicamente al locale le proprie leccornie preferite, dolci o salate che siano, vengono consegnate presso la propria abitazione.

Questa la filosofia del food delivery.

Si pensa al pranzo, alla cena ma non alla colazione, pasto più importante ed irrinunciabile della giornata.

Proprio per questo a Ferrara alcuni bar della città hanno deciso di attivare il servizio di food delivery portando a casa dei propri clienti brioches, pastine, torte, caffè e cappuccini preferiti e gourmet.

In questo modo anche le richieste degli avventori più nostalgici ed affezionati sono servite.

Ad usufruire del servizio anche molti studenti, per il quali la pausa caffè e la colazione costituivano un’imprescindibile momento di convivialità.

E’ proprio il caso di dire che se Maometto non va alla montagna è la montagna ad andare da Maometto.

Questa simpatica soluzione è un modo per ritrovare ed al contempo per regalare un pezzettino di normalità.

Quella normalità che si nutre delle piccole cose come lo sono il caffè ed il cornetto, per l’appunto.

Preoccupati dal caro affitti, i commercianti sanno bene che le consegne di cappuccini e cornetti non permetteranno loro di far fronte alle ingenti ed inarrestabili spese ma ciò non lede la speranza di ripartire nel miglior modo possibile.