Angela Merkel: “Coronavirus la più grande sfida dopo la seconda guerra mondiale”

La lotta contro il nuovo coronavirus costituisce “la più grande sfida” che la Germania ha conosciuto dalla seconda guerra mondiale, ha detto Angela Merkel. “Sin dalla riunificazione tedesca, no, dalla seconda guerra mondiale, non vi è stata alcuna sfida per il nostro paese, che dipende così tanto dalla nostra solidarietà comune”, ha dichiarato il Cancelliere in un discorso alla nazione trasmesso in televisione.

Segno dell’importanza simbolica dell’intervento, è per la Merkel, appassionata di grandi voli con accenti drammatici, una novità in questo formato da quando è salita al potere nel 2005, al di là dei desideri televisivi tradizionali di fine anno.

Anche durante la crisi dell’euro e della crisi finanziaria del 2008-2009, il Cancelliere non era andata a parlare davanti alle telecamere per un discorso solenne alla Nazione. “Sono fermamente convinta che riusciremo a svolgere questo compito se tutti i cittadini lo considerano davvero come il loro compito”, ha insistito Merkel.

Un appello destinato alla sua popolazione in un momento in cui alcuni tedeschi, in particolare i giovani, si stanno prendendo delle libertà con istruzioni ufficiali volte a ridurre al minimo i contatti sociali man mano che l’epidemia si diffonde.

Il Cancelliere ha ricordato le misure imposte in Germania e in Europa, dove la libera circolazione è interrotta per arginare la pandemia. “Per uno come me che è stato un diritto conquistato duramente per la libertà di viaggio e di movimento, tali restrizioni possono essere giustificate solo da assoluta necessità”, ha dichiarato la Merkel, cresciuta nell’ex Germania dell’Est comunista. “In democrazia, non dovrebbero mai essere presi alla leggera e solo in via provvisoria. Ma al momento sono essenziali per salvare vite umane”, ha detto il leader.

La Germania ha in particolare attuato controlli molto severi alle sue frontiere terrestri con Francia, Austria, Lussemburgo, Danimarca e Svizzera, consentendo solo il passaggio di mezzi pesanti per rifornimenti e lavoratori transfrontalieri. Il ministero dell’Interno ha annunciato mercoledì sera di estendere queste restrizioni, con effetto immediato, al traffico aereo e marittimo.

Coloro che devono “viaggiare per motivi di emergenza o lavoratori transfrontalieri” dovranno mostrare un documento che giustifichi il loro ingresso nel Paese, ha avvertito il ministero in una nota.

Rispetta le regole

La Merkel ha lanciato un “invito” a rispettare le regole del distanziamento in Germania, dove finora non è stato deciso il confinamento, a differenza di paesi come Francia, Italia e Spagna. “Niente più strette di mano, lavati accuratamente le mani e almeno un metro e mezzo dalla persona successiva e, se possibile, praticamente nessun contatto con gli anziani, in quanto sono particolarmente a rischio”, ha detto Merkel.

“Non è senza ragione che gli esperti affermano che nonni e nipoti non dovrebbero incontrarsi in questo momento”, ha detto, invocando “skyping”, utilizzando “telefonate, e-mail e forse scrivere di nuovo lettere”. Infine, la Merkel ha denunciato i massicci acquisti di alcuni prodotti alimentari nei supermercati. “Lo storage ha un significato. Ma con moderazione. Accumulare come se non ci fosse presto nulla è inutile e completamente privo di solidarietà”, ha affermato.

Finora l’epidemia ha ucciso tra le 12/16 persone in Germania, secondo diversi conteggi del Robert Koch Institute e degli stati regionali.