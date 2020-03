Coronavirus: il governo spagnolo impone il blocco dell’intero paese

Il governo spagnolo sta mettendo il paese in stato di emergenza volto a combattere il coronavirus. Secondo un progetto di decreto, agli spagnoli verrà ordinato di rimanere a casa tranne che per comprare cibo e farmaci, andare in ospedale, andare al lavoro e altre emergenze.

El Mundo riferisce che il ministero degli interni spagnolo controllerà tutte le forze di polizia, comprese quelle locali e regionali, come parte dello stato di emergenza. Il governo ha dichiarato che la riunione del gabinetto che dovrà decidere sulle misure è ancora in corso. Una conferenza stampa è prevista per le 14:00.

Lo sviluppo è arrivato quando i voli destinati alla Spagna dal Regno Unito sono stati costretti a tornare a mezz’aria sabato a causa della crisi sanitaria. Sebbene Jet2 abbia annunciato che stava cancellando tutti i voli prima che la Spagna attuasse la misura nazionale, la decisione è stata presa alla luce di un forte aumento delle infezioni e della dichiarazione all’inizio di questa settimana di uno stato di emergenza.

Le autorità sanitarie spagnole hanno dichiarato sabato che le infezioni da coronavirus hanno raggiunto 5.753 persone, la metà delle quali nella capitale, Madrid. Ciò rappresenta un aumento nazionale di oltre 1.500 in 24 ore. Il primo ministro Pedro Sanchez ha riconosciuto venerdì che il numero di infezioni potrebbe raggiungere i 10.000 nei prossimi giorni.

La Spagna ha seguito il percorso dell’Italia nell’attuare un simile blocco dopo che entrambi i paesi europei non sono riusciti a contenere il virus negli hotspot regionali. L’Italia ha esteso la rigorosa restrizione ai movimenti da nord a tutto il paese il 9 marzo quando ha registrato oltre 9000 infezioni. Quindi è andato oltre l’11 marzo e ha chiuso tutti i punti vendita tranne alcuni supermercati e farmacie.

Già in Spagna, i residenti a Madrid e nella Catalogna nord-orientale si sono svegliati sabato con bar, ristoranti e altri negozi commerciali non essenziali chiusi, come ordinato dalle autorità regionali il giorno prima.

La decisione della Spagna è arrivata quando altri paesi europei hanno preso misure sempre più severe, sebbene molto diverse, per ridurre i contatti tra i loro cittadini e rallentare la pandemia. La Cina – dove il virus è emerso per la prima volta alla fine del 2019 – ha continuato ad allentare le misure di blocco nella sua regione più colpita.

La Danimarca ha chiuso i suoi confini e ha bloccato il traffico passeggeri da e verso il paese, una misura che doveva durare fino al 13 aprile. I viaggiatori dovevano essere allontanati alla frontiera se non erano in grado di dimostrare di avere “un motivo legittimo” per entrare, ad esempio sono cittadini o residenti danesi.

La Polonia stava chiudendo i suoi confini a partire da mezzanotte e negando l’ingresso a tutti gli stranieri a meno che non vivessero in Polonia o avessero legami personali. I non cittadini ammessi saranno messi in quarantena per 14 giorni. La Repubblica Ceca e la Slovacchia hanno preso provvedimenti simili.

La Russia ha dichiarato che i suoi confini terrestri con Norvegia e Polonia saranno chiusi alla maggior parte degli stranieri a partire da domenica. Dall’altra parte del globo, la Nuova Zelanda ha annunciato che tutti i passeggeri in arrivo, compresi i cittadini neozelandesi, dovranno isolarsi per 14 giorni, con poche eccezioni. Funzionari filippini hanno annunciato un coprifuoco notturno nella capitale e hanno detto che milioni di persone nella regione densamente popolata dovrebbero uscire di casa solo durante il giorno per lavoro o per urgenti commissioni.

Il numero di nuovi casi è diminuito in Cina, ma il virus si è diffuso esponenzialmente nelle ultime settimane in Medio Oriente, Europa e Nord America, portando Donald Trump a dichiarare lo stato di emergenza per gli Stati Uniti venerdì. A sabato, oltre 145.000 infezioni e oltre 5.400 decessi erano stati confermati in tutto il mondo.

L’Europa è ora diventata l’epicentro della pandemia di Covid-19, con i paesi che impongono una serie di restrizioni negli sforzi per prevenire il collasso dei loro sistemi sanitari sotto il carico dei casi. Scuole, bar e negozi che non vendono beni di prima necessità sono tra le strutture chiuse in molti luoghi.

Per la maggior parte delle persone, il nuovo coronavirus provoca solo sintomi lievi o moderati, come febbre e tosse. Per alcuni, in particolare gli adulti più anziani e le persone con problemi di salute esistenti, può causare malattie più gravi, inclusa la polmonite.

La stragrande maggioranza delle persone guarisce. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, le persone con malattia lieve guariscono in circa due settimane, mentre quelle con malattia più grave possono richiedere da tre a sei settimane per riprendersi.