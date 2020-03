Gli amanti dei cani sfidano il coronavirus al dog show di Crufts

Il coronavirus può anche colpire i cani, ci vuole di più per spaventare gli amanti dei cani, molti – ma attenti – giovedì all’inaugurazione in Inghilterra del più grande spettacolo internazionale di cani, Crufts, che riunisce più 20.000 animali. “Questo è il più grande spettacolo al mondo! Abbiamo prenotato tutto un anno fa, l’hotel, l’aereo”, ha detto Inna Blayvas, 42 anni, israeliana con sei amici e il loro compagni a quattro zampe. Ognuno di loro ha speso più di 1.000 euro per il viaggio e non aveva intenzione di annullare.

L’unica eccezione è stata che un giovane concorrente del paese non ha effettuato il viaggio a Birmingham, dove lo spettacolo si tiene fino a domenica. “Sua madre ha detto di no ieri”, ha detto la signora Blayvas. “Ha diciotto anni, è stata la sua ultima possibilità di partecipare al concorso”.

Il suo connazionale, Galit Saroosi, proprietario del Kiwi, uno Schnauzer in miniatura con i baffi grigi, spiega che il gruppo si prenderà cura di proteggere i propri animali domestici dal minimo rischio. “Non lasceremo che si avvicinino ad altri cani, li lasceremo in una gabbia”, ha detto. Più di 26.000 cani e oltre 166.000 fan sono attesi durante i quattro giorni dello spettacolo, dove gli animali competono in concorsi di bellezza, addestramento o agilità, con discipline come l’obbedienza ritmica o il flyball, una gara sfrenata dietro le palline da tennis.

Il Covid-19, che ha causato oltre 3.300 morti in tutto il mondo, ha causato la cancellazione di molti eventi, fino al Regno Unito dove è stata soppressa l’edizione 2020 della fiera del libro di Londra.

A Hong Kong, il cane di una donna con coronavirus è risultato positivo alla malattia e messo in quarantena. Gli organizzatori di Crufts hanno comunque scelto di mantenere lo spettacolo, sulla base delle raccomandazioni del governo britannico di “continuare le solite attività”.

Disinfettante dopo carezze

“Apparentemente anche i cani lo prendono” sospira Corinne Mechoud, 52 anni, che viene dalla Normandia con Myway, un piccolo Spitz tedesco con l’abito fulvo che indossa tra le sue braccia. Per impedire a questo campione di Francia di contrarre la malattia: “Non lo farò esibire ovunque”, ha annunciato l’allevatore, che si occupa anche della propria salute: “Mi lavo le mani con un disinfettante, niente baci alle persone”. I distributori di soluzioni idroalcoliche si trovano durante lo spettacolo e di fronte a ogni stand, gli allevatori incoraggiano i visitatori a usarli dopo aver accarezzato gli animali. L’anno scorso 3000 cani sono arrivati ​​da paesi stranieri per competere in bellezza, agilità e obbedienza. Tra i paesi stranieri, quest’anno l’Italia avrebbe presentato il maggior numero di cani (366 registrati) prima di Francia, Germania e Paesi Bassi. Ma il paese mediterraneo è oggi il primo centro europeo dell’epidemia che ha ucciso più di cento persone.

“La partecipazione potrebbe essere leggermente inferiore a causa delle persone provenienti da regioni ad alto rischio che decidono di non viaggiare”, ha dichiarato Charlotte McNamara, responsabile della salute e del benessere del Kennel Club, organizzatore dello spettacolo. Tuttavia rimane ottimista sul successo dell’evento, riferendosi alle raccomandazioni del governo: “Hanno detto che le persone dovrebbero continuare le loro solite attività ma prendere precauzioni, e quindi penso che le persone verranno e si divertiranno”.

Gli sponsor dello spettacolo, tra cui Royal Canin, hanno comunque annunciato che non avrebbero inviato i loro dipendenti e anche l’Associazione degli addestratori di cani da compagnia (APDT) ha deciso di essere assente, citando una “situazione senza precedenti e imprevedibile”.

“Penso che ci siano meno persone del solito, a causa del coronavirus”, ha detto Louise Leone, un’americana sulla sessantina, in prima fila per assistere alla parata dello spaniel giapponese. Dagli anni ’80, questa residente del Colorado non ha perso un’edizione di Crufts, ma quest’anno, “un pò preoccupata” per l’epidemia, indossa una maschera verde sotto gli occhiali “come precauzione”.