Bruxelles presenta la sua “legge sul clima”, ripudiata da Greta Thunberg

La Commissione europea ha pubblicato il suo progetto di “legge sul clima” per l’UE, che conferma l’obiettivo della neutralità del carbonio nel 2050. Ma ciò che viene inizialmente diffuso in tutto il continente è stato sbalorditivo per Greta Thunberg. Vestita casual, boccetta d’acciaio inossidabile in mano, la giovane attivista svedese ha partecipato alla riunione dell’esecutivo europeo mercoledì mattina, segno di insolita considerazione da parte della Commissione.

Ciò non ha impedito alla ragazza, poche ore più tardi di fronte al Parlamento europeo, di pronunciarsi contro l’Unione Europea affermando di essere la “leader” dei cambiamenti climatici mentre persegue una politica favorevole ai combustibili fossili.

Allo stesso tempo, il presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha assicurato che la legge sarà la “bussola” dell’UE “per i prossimi 30 anni e ci guiderà in ogni passo verso un modello di nuova crescita sostenibile”.

Pensato per essere il punto di riferimento per tutta la futura legislazione dell’Unione Europea, il testo trascrive in legge l’ambizione di un livello di emissioni nette di gas serra pari a zero entro la metà del secolo – che vale a dire, un equilibrio tra emissioni (minimizzate il più possibile) e assorbimento di carbonio (mediante tecniche di sequestro).

Ancor prima del suo intervento, quella che è diventata un’icona nella lotta ai cambiamenti climatici aveva inondato l’entusiasmo dell’esecutivo europeo.

In una lettera aperta pubblicata sul sito web di Carbon Brief, Greta Thunberg, che prenderà parte a una manifestazione venerdì a Bruxelles, con altri trenta giovani attivisti del clima, ha castigato la “capitolazione” e “l’arroganza” dei legislatori.

Al centro del “Patto verde” della Commissione, tutta la futura legislazione europea deve essere in linea con l’obiettivo della neutralità.

Questa ambizione non è più discussa all’interno degli Stati membri. Solo la Polonia, che ancora attinge l’80% della sua elettricità dal carbone, aveva riferito di non essere in grado di dare un assegno in bianco entro il 2050.

“Troppo tardi”

Per il presidente della commissione per l’ambiente del Parlamento europeo, il francese Pascal Canfin (Rinnova l’Europa, centristi e liberali), incluso in un testo legislativo, consentirà in particolare di “uscire dalla situazione attuale in cui gli obiettivi climatici sono raggiunti all’unanimità del Consiglio europeo” che riunisce i capi di Stato e di governo.

La “legge sul clima” sarà ora oggetto di un dialogo legislativo tra il Parlamento e gli Stati membri. Ma appena annunciato, è già ampiamente criticato.

I giovani attivisti del clima deplorano una strategia che si basa troppo su tecnologie di cattura del carbonio ancora nascenti e non abbastanza su una drastica riduzione delle emissioni. “Il 2050 è troppo tardi”, ha detto Greenpeace, che ha proiettato l’immagine di un pianeta in fiamme sul fronte della Commissione martedì sera.

E la battaglia promette di essere ancora più amara per l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per il 2030, in attesa del disegno di legge e che richiederà un emendamento.

“Mancanza di ambizione”

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è impegnata a portarlo al -50%, anche al -55%. Quest’ultima cifra è favorita dal Parlamento. Ma per ora la riflessione è in sospeso, in attesa di uno studio di impatto verso l’estate. Dodici Stati membri – tra cui la Francia, i paesi scandinavi, e anche i Paesi Bassi e il Lussemburgo – hanno chiesto un calendario più rigoroso, con una proposta quantificata “prima di giugno 2020”. L’UE potrebbe quindi decidere nelle settimane successive e presentarsi alla COP26 sul clima a Glasgow a novembre con un’ambizione rivista al rialzo.

Per i Verdi al Parlamento europeo, la “mancanza di ambizione potrebbe far deragliare l’accordo di Parigi”. La Commissione propone inoltre di darsi il diritto, dopo il 2030, ogni cinque anni fino al 2050, di rivedere gli obiettivi per adeguare la traiettoria alla neutralità, sulla base di criteri scientifici. Un’iniziativa che potrebbe irritare gli Stati membri.