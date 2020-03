La Francia promuove la riforma delle pensioni attraverso il parlamento con decreto per evitare il voto

Il governo francese ha dichiarato sabato che spingerà il parlamento di Emmanuel Macron a contestare la riforma pensionistica attraverso il parlamento, evitando la necessità di un voto dopo che l’opposizione ha presentato più di 40.000 emendamenti al disegno di legge.

La riforma, che è la più grande revisione del sistema pensionistico francese dalla seconda guerra mondiale, ha provocato settimane di scioperi del settore pubblico e proteste di piazza prima che gli oppositori della legislazione portassero la battaglia in parlamento.

I lealisti di Macron che detengono la maggioranza nell’Assemblea nazionale, hanno definito la montagna di emendamenti uno stratagemma cinico per bloccare il passaggio del disegno di legge attraverso il parlamento. “Ho deciso di impegnare la responsabilità del governo nel disegno di legge che istituisce un sistema pensionistico universale, non per porre fine al dibattito ma per porre fine a questo periodo di non dibattito”, ha detto il Primo Ministro Edouard Philippe alla Camera bassa del parlamento.

Catturando i legislatori alla sprovvista durante l’ultima sessione parlamentare sulla riforma, l’annuncio di Philippe è stato accolto con urla di protesta da parte dei membri dell’estrema sinistra France Unbowed che hanno presentato la maggior parte degli emendamenti. Ha risposto dicendo che avrebbe presentato una mozione di censura contro il governo, che non ha quasi alcuna possibilità di passare in parlamento. “Anche se mette in onda come un dandy elegante e disinvolto, il primo ministro ha metodi straordinariamente violenti”, ha detto a BFM TV il capo di France Unbowed Jean-Luc Melenchon.

La riforma mira a unire 42 regimi pensionistici specifici per settore in un unico sistema basato su punti, che secondo il governo Macron sarebbe più trasparente garantendo al contempo una base finanziaria più solida con l’invecchiamento della popolazione.

Il governo di Philippe vuole anche creare incentivi per far lavorare più a lungo le persone, in particolare aumentando l’età alla quale una persona può ottenere una pensione completa a 64 anni mantenendo l’età pensionabile legale a 62 anni.

I sindacati e i legislatori sostengono che la riforma di Macron equivale a un attacco ai benefici duramente guadagnati che aiutano a compensare gli stipendi inferiori a quelli del settore privato e rovineranno i servizi pubblici.