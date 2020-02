Malala Yousafzai e Greta Thunberg alla fine si sono incontrate

In una recente intervista con Teen Vogue , la 22enne Yousafzai ha elogiato Thunberg ed Emma Gonzalez , sopravvissuta alla violenza armata e fondatrice del movimento March For Our Lives, per aver continuato il suo retaggio di attivismo.

“A volte nelle stanze con i potenti, non hanno giovani al tavolo; non hanno nemmeno donne, figuriamoci i giovani”, ha detto alla rivista. “Quindi, solo per avere la voce dei giovani presenti lì, solo per avere donne presenti a quei tavoli, penso che sia una grande differenza.”

Sebbene l’obiettivo principale di Thunberg sia stato quello di suscitare l’allarme sui cambiamenti climatici, la giovane sostenitrice dell’ambiente ha trascorso parte del suo tempo nel campus parlando con gli studenti di Oxford , votazione e limiti della protesta.

Nonostante abbiano colpito traguardi simili, le due ragazze non si erano mai incontrati fino a questa settimana. Questo non vuol dire che prima non fossero fan l’uno dell’altro.