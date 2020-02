Carta RdC 2020. Pagamento febbraio e lista spese

Reddito di cittadinanza febbraio quando arriva la ricarica e cosa si può acquistare?

Cerchiamo di fare un po’ chiarezza sia per quanto riguarda le date della ricarica e per quanto riguarda la lista ufficiale spese ammesse e vietate con la Carta RdC 2020.

Per quanto riguarda le ricariche della Carta RdC rimane immutata la data della ricarica che, per tutti quelli in regola con il nuovo ISEE 2020 rimane la stessa, nello specifico:

Per coloro che hanno presentato la domanda prima di febbraio 2020: il pagamento della ricarica arriverà sempre il 27;

Per chi ha presentato la domanda a febbraio 2020: l’elaborazione richiede dai 30 ai 45 giorni – restando fermi che le nuove domande devono essere presentate dal 1 al 15 di ogni mese – le relative disposizioni di pagamento vengono inviate a partire dal 15 marzo a Poste Italiane che ne curerà poi la distribuzione delle card con l’accredito della somma spettante del RdC (reddito o pensione di cittadinanza).

In base al decreto attuativo del Reddito di cittadinanza, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro ha provveduto ad estendere la lista delle spese ammesse per i possessori della Carta RdC.

Nella nuova lista spese ufficiale sono presenti (e quindi acquistabili) ad esempio i telefoni cellulari, i piccoli e grandi elettrodomestici come forno, lavastoviglie ecc…; esclusi e quindi non acquistabili le spese per l’abbonamento ai servizi streaming come Netflix o Spotify, i superalcolici, collane e bracciali.

La lista delle spese ammesse è arrivata dopo l’insistente pressing delle associazioni che rappresentano le varie categorie degli esercenti.

Rimane invariato il prelievo in contanti tra 100 e 210 euro, a secondo del numero dei componenti del nucleo familiari.

Ecco l’elenco spese vietate con il reddito di cittadinanza:

gioielli e altri accessori di lusso;

beni antiquari;

prodotti finanziari;

giochi che prevedono vincite in denaro.

abbonamento streaming come Netflix o Spotify

RCA

Acquisti on line

Ecco la nuova lista ufficiale spese ammesse:

cellulari;

vestiti e abbigliamento;

mobili;

libri;

giocattoli per bambini;

elettrodomestici anche di grandi dimensioni.

Il cambiamento porterà nuovi benefici alle imprese che vedranno aumentare le vendite, come richiesto dalle varie associazioni di categoria, prima escluse.

Come verificare il saldo della Carta RdC:

Recandosi presso gli sportelli ATM delle Poste Italiane:

Tramite il numero verde 800.666.888

Tramite il sito del Reddito di cittadinanza accedendo con lo spid.