Sinn Fein invita l’UE a sostenere il piano di riunificazione dell’Irlanda

Dopo la storica vittoria di Sinn Fein alle elezioni legislative di sabato in Irlanda, la sua leader Mary Lou McDonald si vede già capo del governo e ha chiesto all’Unione Europea di sostenere il suo piano per la riunificazione dell’Irlanda. Il partito repubblicano di sinistra è diventato la seconda forza maggiore del parlamento irlandese, proprio dietro a Fianna Fail, uno dei due partiti di centrodestra che di solito condividono il potere in questo paese di 4,9 milioni di persone.

Se arriva al potere attraverso una coalizione, Sinn Fein punta a riunificare la Repubblica d’Irlanda con la provincia britannica dell’Irlanda del Nord. L’argomento è tornato nelle notizie con Brexit, a cui la maggior parte degli abitanti della provincia britannica si è opposta, costretta a lasciare l’Unione europea nonostante il loro voto.

Per Mary Lou McDonald, l’Unione europea dovrebbe sostenere questo progetto.

“L’Unione europea deve prendere una posizione sull’Irlanda, come ha sostenuto la riunificazione della Germania. E allo stesso modo in cui ha una posizione su Cipro e un approccio positivo sulla riunificazione di questa”, ha dichiarato la direttrice di Sinn Fein. “La divisione (dell’Irlanda) è stato un disastro e la via da seguire è la riunificazione, la riconciliazione e le buone relazioni con i nostri vicini”, ha detto.

La maggior parte dell’isola d’Irlanda si separò dalla Gran Bretagna nel 1921, ma sei contee nel nord rimasero parte del Regno Unito, formando la provincia dell’Irlanda del Nord. L’ex primo ministro irlandese Bertie Ahern afferma che un referendum sulla riunificazione è “inevitabile”.

Ma il leader del piccolo partito sindacalista nordirlandese DUP, Arlene Foster, non è della stessa opinione.

Foster ha affermato che solo il ministro britannico responsabile per l’Irlanda del Nord potrebbe chiamare un tale referendum “sembra probabile che ci sarà il sostegno della maggioranza delle persone” nella provincia britannica. “Questo non è il caso”, ha dichiarato Arlene Foster, primo ministro dell’Irlanda del Nord, citando un recente sondaggio.

Verso una coalizione?

Sinn Fein tuttavia conta sul suo successo delle urne per difendere il suo progetto. Precedentemente visto come solforoso a causa dei suoi legami con l’Irish Republican Army (IRA), Sinn Fein ha fatto una svolta spettacolare nelle elezioni di sabato. Il partito era guidato dal maggior numero di elettori. Tuttavia, non è stato in grado di ottenere la maggioranza dei seggi in parlamento a causa della mancanza di un numero sufficiente di candidati.

Ciò non impedisce a Mary Lou McDonald, 50 anni, di prendere in considerazione la possibilità di diventare capo del governo se riesce ad allearsi con altre parti. “Potrei essere il prossimo Taoiseach (capo del governo in gaelico)”, ha detto durante una passeggiata nel centro di Dublino lunedì. “Penso che sarebbe una grande cosa avere un Taoiseach di Sinn Fein che è anche una donna”, ha aggiunto alla stampa.

Sinn Fein ora ha 37 seggi su 160 in Dail, la camera bassa del parlamento, dietro Fianna Fail (38) e di fronte all’altro partito di centrodestra, il Fine Gael del Primo Ministro Leo Varadkar che sta soffrendo una battuta d’arresto che ne ha solo 35. Mary Lou McDonald preferirebbe formare una coalizione di governo senza uno dei due grandi partiti centristi, che sono comunque riluttanti a negoziare con il suo partito.

Ha iniziato a parlare con piccoli partiti di sinistra, come i Verdi o i socialdemocratici, ma è improbabile che una simile alleanza sia sufficiente per raccogliere gli 80 seggi necessari per la maggioranza. I negoziati potrebbero durare per settimane.