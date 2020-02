Il lupo di Wall Street arriva in Europa

Uno dei più celebrati registi viventi, Martin Scorsese, lo ha immortalato in una pellicola che ha già fatto la storia del cinema.

Leonardo Di Caprio gli ha prestato il volto, raccontando la sua storia di ascesa e caduta vertiginosa come re dei broker di Wall Street, la capitale mondiale degli affari.

Ma sono in pochi a sapere che ad aver ispirato il ruolo di assoluto protagonista è proprio il vero Jordan Belfort, una figura leggendaria nel mondo dell’alta finanza e capace di così tanta abilità e spregiudicatezza da meritarsi, appunto, l’appellativo che dà il nome al film: il lupo di Wall Street.

Oggi Jordan Belfort continua la sua attività sotto un’altra prospettiva, quella del formatore e conferenziere che aiuta le persone a cambiare vita grazie a quelle stesse strategie che agli inizi del nuovo millennio lo hanno reso così ricco e famoso da convincere nientemeno che Martin Scorsese a dedicargli un film.

È in questa veste che il lupo di Wall Street sarà presente all’evento La Resistencia, organizzato dall’imprenditore del web Mik Cosentino che assieme ai soci Gabbo Cosentino e al direttore tecnico Pier Giuliante porteranno la guest star americana a Lugano nella due giorni del 20 e 21 giugno 2020.

L’evento è dedicato agli studi di Cosentino che hanno aderito al corso Infomarketing X, e durante l’evento verranno trattate tematiche come la crescita personale e il nucleo di abilità da sviluppare per raggiungere il successo sfruttando al meglio le infinite potenzialità offerte dal web.

I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di ascoltare da Jordan Belfort in persona la sua vera storia, quello non conosciuta e non narrata nel film “The Wolf of Wall Street”, insieme ad aneddoti ed esperienze di vita che l’hanno reso un’autorità mondiale in materia di finanza.

Un’altra esclusiva è la presentazione del sistema da lui ideato e chiamato “Straight Line Persuasion System”, articolato in 5 elementi utili per aziende e professionisti che vogliono distinguersi sul mercato; lo stesso metodo che ha permesso a multinazionali del calibro di Virgin, CNBC ed HP Computer, ricorse alle consulenze di Belfort, di generare profitti molto importanti.

La location scelta da Mik Cosentino, imprenditore del web e autore bestseller Mondadori, è il Palazzo dei Congressi, in Piazza Indipendenza 4, nel cuore di Lugano.