Il governatore tedesco eletto con l’aiuto dell’estrema destra si dimette

Il governatore è eletto dal legislatore statale. La Merkel – i cui legislatori regionali del partito di centrodestra hanno votato per Kemmerich contro i desideri dei suoi leader nazionali – ha condannato la sua elezione come “ingiustificabile” e ha dichiarato che il risultato non può essere valido.

Kemmerich sconfisse brevemente un operatore storico di sinistra dopo che l’alternativa di estrema destra per la Germania, o AfD, aveva votato per lui invece che per il suo stesso candidato. I partiti di sinistra e molti del centro-destra hanno affermato che accettare voti dall’AfD, sollecitati o meno, ha rotto un tabù ed è inaccettabile. Tutte le parti principali hanno promesso di non lavorare con AfD.

Inizialmente Kemmerich ha resistito alle crescenti pressioni per dimettersi, insistendo sul fatto che non aveva fatto alcun accordo con AfD e tanto meno lo avrebbe fatto. Ma senza la prospettiva di formare un governo statale praticabile, ha staccato la spina dopo poco più di 24 ore.

Convinto sul fatto di non aver commesso errori, ha affermato che il suo partito avrebbe cercato lo scioglimento della legislatura statale. “Con questo, vogliamo portare a nuove elezioni al fine di eliminare la macchia di sostegno da parte di AfD dall’ufficio del governatore”, ha dichiarato. “I democratici hanno bisogno di maggioranze democratiche”.

Ha aggiunto che le sue “dimissioni sono inevitabili”, anche se non ha specificato quando. La politica locale della Turingia è apparso in uno stato di incertezza da quando non sono state elette le elezioni conclusive di ottobre.

Il partito di sinistra del precedente governatore Bodo Ramelow è arrivato primo, seguito da Christian Democratic Union di AfD e Merkel. I democratici liberi di Kemmerich, alleati tradizionali del CDU, hanno appena ottenuto abbastanza sostegno per entrare in legislatura, con cinque dei suoi 90 seggi. A seguito della furia per il fatto che Kemmerich divenne governatore, il partito potrebbe lottare in una nuova elezione.

Le ultime elezioni hanno spogliato la maggioranza della coalizione di sinistra di Ramelow. In un primo momento per la Germania, non ha prodotto alcuna maggioranza per nessuna combinazione senza il Partito di sinistra di Ramelow – che il centrodestra evita come discendente dei comunisti al potere della Germania orientale, sebbene Ramelow sia moderato – o AfD, che è particolarmente forte e radicale nel est.

“La decisione di Thomas Kemmerich è giusta, ma anche se dopo 24 ore di ritardo”, ha detto a Berlino il segretario generale della CDU, Paul Ziemiak. “Qualsiasi impressione che i nazisti come il (leader regionale Bjoern) Hoecke o altri in AfD possano avere un’influenza sui lavori del governo o persino sulla politica del governo in futuro danneggi tutto il nostro paese”.

Durante una visita in Sudafrica, la Merkel ha dichiarato che il risultato di mercoledì è stato “prevedibile” – “quindi si deve dire che questo evento è ingiustificabile e che il risultato deve essere invertito”. La Merkel ha affermato che ora tutto deve essere fatto per dimostrare che non riflettono “ciò che la CDU pensa e fa”.

I leader della coalizione nazionale della Merkel con i socialdemocratici di centro sinistra si incontreranno sabato per discutere del pasticcio della Turingia. I leader socialdemocratici hanno detto che solleva domande per la CDU che richiedono risposte rapide, alimentando una nuova speculazione sul fatto che la coalizione durerà fino al termine del suo mandato alla fine del prossimo anno.

La Merkel ha dichiarato che il suo partito ha inviato segnali “molto chiari” dopo gli eventi di mercoledì.

Martin Florack, politologo all’Università di Duisburg, ha dichiarato alla televisione ARD che il fiasco indebolisce Annegret Kramp-Karrenbauer, che è succeduto alla Merkel come leader della CDU nel 2018, e lascia “l’impressione che il CDU a Berlino non abbia alcuna influenza in Turingia”.

Il partito della Merkel deve ancora decidere chi correrà per succederle come cancelliere alle prossime elezioni tedesche. Kramp-Karrenbauer, che ha sconfitto per poco un rivale più conservatore per la leadership del partito, ha faticato a imporre la sua autorità sul partito.