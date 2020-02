Centrodestra, Mara Carfagna (FI) “Serve una classe dirigente legittimata dalla base”

“E’ in atto un tentativo di Giorgia Meloni di occupare lo spazio dei moderati – il che è paradossale, definendosi lei stessa la Destra – e di differenziarsi rispetto a Salvini. Io ho sempre chiesto una maggiore autonomia e indipendenza di Forza Italia rispetto agli alleati di coalizione, e per questo sono stata molto criticata. Ma la Meloni dimostra come ci si possa differenziare e crescere senza andare a rimorchio della Lega”. Lo ha detto Mara Carfagna (FI), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

“Forza Italia è l’unico partito del centrodestra che non cresce nei sondaggi, ma addirittura cala. Se manteniamo lo status quo, io penso che ci condanniamo all’irrilevanza, il primo a saperlo è Silvio Berlusconi. Nessuno può essere così megalomane da pensare di essere l’erede di Berlusconi, ma penso che serva una classe dirigente legittimata dalla base, e invece oggi i dirigenti di Forza Italia mi sembrano più interessati a difendere le proprie rendite di posizione”. Ha concluso Mara Carfagna (FI), ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su ‘La7’.