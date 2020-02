Australian Open, Djokovic e Thiem saranno i finalisti del torneo

Combatte Federer ma Djokovic non si supera

Melbourne. Giovedì 30 gennaio – Non basta il sostegno del pubblico per portare Roger Federer in finale agli Australian Open. Lo svizzero poco ha potuto, a causa di un infortunio agli adduttori, contro un Novak Djokovic in splendida forma, che vince così il 50° confronto in carriera tra i due (27 vittorie a 23 in suo favore) e approda in finale nel primo slam della stagione.

Sicuramente Roger è partito in svantaggio prima ancora che la partita incominciasse, sia a causa dell’infortunio e sia a causa della stanchezza accumulata durante i quarti di finale contro Tennys Sandgren, ma nonostante ciò decide di scendere in campo e di affrontare uno dei suoi più difficili avversari. E anzi, il primo set passa addirittura in vantaggio, con il punteggio di 4-1 e 0-40.

Poi però qualcosa si inceppa, le occasioni non vengono sfruttate e Novak rientra in partita, portando al tie break senza esitazioni il primo parziale della semifinale, che vincerà in scioltezza con il netto distacco di 7 punti a 1.

Si fanno sentire le paure ed aumenta la pressione. Lo svizzero è consapevole di aver sciupato una grande opportunità e non sembra più riuscire ad esprimersi. D’altro canto è anche un peso enorme trovarsi dall’altro lato della rete Novak Djokovic, un giocatore che per batterlo non è lecito concedere nemmeno un centimetro. Roger decide di continuare. Il serbo è sicuro di sè, però, copre ogni angolo del campo e cresce di livello. E’ suo anche il secondo set. 6 a 4.

A questo appunto appare sempre più chiaro che la partita volge al termine. Il terzo parziale si consuma molto in fretta rispetto ai primi due e basta un break a Novak Djokovic per trionfare sull’avversario. 7-6, 6-4, 6-3 in poco più di due ore di gioco e ottava finale a Melbourne per il serbo, che in Australia non ha mai perso all’atto conclusivo.

Thiem non molla e supera Zverev. Terza finale slam per l’austriaco

Melbourne. Venerdì 31 gennaio – La seconda semifinale degli Australian Open vede fronteggiarsi Dominic Thiem e Alexander Zverev ed è senz’altro una partita di grande interesse. In palio c’è moltissimo.

Per l’austriaco, vincere questo match significherebbe approdare alla terza finale slam in carriera ed affermarsi come il giovane più in forma ed in continuità degli ultimi tre anni, qualunque sia il risultato finale. Già nel 2018 e nel 2019 è infatti arrivato all’ultimo atto di un major, più precisamente del Roland Garros, entrambe le volte contro Rafel Nadal ed entrambe le volte uscendone sconfitto. Stavolta, però, le cose potrebbero andare diversamente e al talento di Wiener Neustadt non resta che dimostrarcelo.

Per il tedesco, ovviamente, che è in assoluto alla prima semifinale in uno slam, trionfare sull’avversario rappresenterebbe il secondo vero tentativo d’assedio della Next Generation allo strapotere dei Big Three, dopo quello mancato per un soffio da Daniil Medvedev alla finale degli US Open contro Rafael Nadal nel 2019.

La partita

Entrambi i giocatori sono in ottima forma e il primo set, almeno nella fase iniziale, è all’insegna di una situazione d’equilibrio, che però sta poco a durare perchè Zverev, decisamente il più aggressivo dei due, breakka l’avversario e passa sul 5 a 3. Dopo l’ennesimo errore dell’avversario, conquista il primo set (6-3) e si porta in vantaggio.

Thiem però non molla e, dopo continui ribaltamenti di risultato, fa suo il secondo set con il punteggio di 6 giochi a 4.

Anche il terzo set è estremamente controbilanciato. Quasi tutti i turni di servizio finiscono ai vantaggi e sia il tedesco che l’austriaco sono molto competitivi. Il parziale si risolve dunque al tie-break, che vince Thiem per 7 punti a 3.

E se l’intera partita è all’insegna dell’equilibrio, così deve essere anche nel quarto set. Nessuno dei due giocatori riesce a strappare il servizio dell’avversario e ancora una volta è il tie-break a decidere le sorti dell’incontro. La spunta Thiem, con un punteggio di 7 punti a 4 ed un finale di 36 64 76 76.

Accede così alla finale del torneo di Melbourne per la prima volta in carriera e per la prima volta nella storia del tennis austriaco.

Ora la domanda rimane una sola: vedremo finalmente un volto nuovo tra i campioni degli slam o ci sarà ancora da attendere?