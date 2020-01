Coronavirus: morto a Pechino, minaccia “alta” in tutto il mondo

La prima morte per epidemia di polmonite virale è avvenuta a Pechino in un contesto di crescente ansia in tutto il mondo, con la moltiplicazione delle misure precauzionali ai confini, mentre l’OMS considera la minaccia “elevata” a livello internazionale. “Siamo in stretta comunicazione con la Cina in merito al virus”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prima di aggiungere che ha offerto “qualsiasi aiuto che potrebbe essere necessario”.

La Mongolia, da parte sua, è diventata il primo paese a chiudere i punti di attraversamento stradale con il territorio cinese. Allo stesso tempo, alle persone della provincia cinese di Hubei, le più colpite, è stato vietato di rimanere in Malesia, mentre Berlino, Ankara e Washington hanno a loro volta consigliato di non recarsi in Cina e che gli Stati Uniti, Francia, Giappone e persino Marocco stavano preparando l’evacuazione dei loro cittadini presenti a Wuhan, dove il coronavirus è apparso a dicembre.

Il bilancio delle vittime è di età 82 anni e il numero di casi confermati ufficialmente supera i 2.700 in Cina, incluso quello di un bambino di nove mesi. Circa cinquanta pazienti sono stati identificati nel resto del mondo, dove una dozzina di nazioni sono stati infettati dal virus, dall’Asia e dall’Australia, all’Europa e al Nord America.

La crisi solleva anche il timore di un ulteriore indebolimento dell’economia cinese, persino del mondo, portando ad un calo oltre il 2% sui mercati azionari in Giappone e in Europa, mentre a New York è in forte declino. La Borsa di Shanghai, chiusa per ferie, ha deciso di prorogare la sua chiusura di tre giorni, fino al 2 febbraio.

Diversi eventi sportivi internazionali in programma sul suolo cinese hanno anche dovuto essere cancellati, rinviati o spostati, l’ultimo dei quali è stato il tour ciclistico di Hainan, originariamente previsto per la fine di febbraio.

Primo Ministro a Wuhan

La minaccia di diffusione è ancora maggiore dal momento che il sindaco di Wuhan ha dichiarato domenica che cinque milioni di persone avevano lasciato questa metropoli di 11 milioni di abitanti prima del capodanno cinese, che è caduto quest’anno il 25 gennaio. Incombe un’atmosfera di città morta, tagliata fuori dal mondo da giovedì. La maggior parte dei negozi sono chiusi e il traffico è vietato per i veicoli non essenziali. “Ogni giorno mi preoccupo di più”, ha detto uno studente vietnamita, Do Quang Duy, 32 anni. Come per mettere il balsamo nel cuore degli abitanti, un grattacielo ha proclamato lunedì sera a grandi caratteri rosa la frase “Go Wuhan!”.

Un cappotto blu e una maschera protettiva, il capo del governo cinese Li Keqiang è arrivato lunedì a Wuhan, diventando il primo alto funzionario del regime comunista a visitare la zona dall’inizio dell’epidemia a dicembre. In una fotografia ufficiale, possiamo vederlo in ospedale, con un cappotto di plastica blu, il viso coperto da una maschera dello stesso colore.

I funzionari della provincia di Hubei sono stati anche oggetto di aspre critiche sui social network, dove sono accusati di incompetenza. Questi commenti sono un raro esempio di rabbia espressa pubblicamente in Cina, dove le denunce contro le autorità sono generalmente censurate.

Il capo dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità), Tedros Adhanom Ghebreyesus, era dalla sua parte atteso a Pechino. La sua organizzazione, che per il momento ha rinunciato a proclamare un “emergenza internazionale”, ha annunciato che la minaccia legata a questa epidemia è molto “elevata”.

Nel frattempo, a Hong Kong, i ricercatori hanno affermato che i governi devono adottare misure “draconiane” per limitare la circolazione delle persone se vogliono arginare la diffusione del virus. Hanno detto che il numero di persone infette potrebbe raddoppiare ogni sei giorni, raggiungendo un picco in aprile e maggio nelle aree già colpite da un’epidemia. Stimano sulla base di modelli matematici che attualmente ci sono più di 40.000 casi. Tuttavia, “sembra che il virus non sia mutato”, è quanto dichiarato dai funzionari sanitari statunitensi. Congedo prolungato Le autorità cinesi hanno deciso di prolungare le lunghissime vacanze di Capodanno (sette giorni festivi) di tre giorni fino al 2 febbraio, al fine di ritardare i massicci ritorni nelle città di centinaia di milioni di lavoratori migranti che sono tornati per le vacanze nelle loro famiglie e quindi ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia. Una cifra che potrebbe aumentare la paura di una diffusione della malattia, soprattutto perché, secondo i funzionari sanitari cinesi, il virus può essere trasmesso anche prima della comparsa dei sintomi. Diverse città principali hanno già annunciato la sospensione delle linee di autobus a lunga percorrenza che le collegano al resto del paese. La situazione negli ospedali di Wuhan è a volte caotica: i pazienti devono aspettare ore prima di vedere un medico. La costruzione di due siti aggiuntivi che possono ospitare ciascuno più di mille letti deve essere completata entro due settimane. “La capacità di diffondere il virus è aumentata”, hanno detto alti funzionari sanitari cinesi domenica, sebbene non si dimostri “potenti come la SARS”, un precedente coronavirus che aveva causato centinaia di vittime nel paese i primi anni 2000.