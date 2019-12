L’ex Fioramonti lascia i Cinque stelle, va al misto

L’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha lasciato il gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle e si è iscritto, “a titolo puramente individuale”, al gruppo Misto. Lo ha annunciato lo stesso Fioramonti su facebook.

“Il Movimento 5 Stelle mi ha deluso molto. So che esiste un senso di delusione profondo, più diffuso di quanto si voglia far credere”. Lo ha scritto l’ex ministro Lorenzo Fioramonti su Facebook, annunciando di aver comunicato al Presidente della Camera la “decisione di lasciare il gruppo parlamentare ed approdare, a titolo puramente individuale, al Misto”. “È come se quei valori di trasparenza, democrazia interna e vocazione ambientalista che ne hanno animato la nascita si fossero persi nella pura amministrazione, sempre più verticistica, dello status quo”, aggiunge.

“Gli attacchi più feroci sono arrivati dal Movimento 5 Stelle, non criticando la mia scelta, ma colpendo la mia persona. Anche se tutti, ma proprio tutti, sapevano da mesi come la pensavo”. Lo scrive l’ex ministro Lorenzo Fioramonti su Facebook, spiegando che l’addio al gruppo è legato anche a “tutti gli attacchi che ho ricevuto”.

“In questo percorso, ho incontrato tante persone che mi hanno sostenuto. Dentro e fuori dal Movimento – aggiunge – E non c’è niente di male se con alcune di queste persone si è cercato di collaborare per riportare in auge temi cruciali come l’ambiente, lo sviluppo sostenibile, la formazione e la ricerca. Sono questi i veri temi del presente e del futuro. E invece tutti parlano di altro. Si è parlato di gruppi, correnti, partiti. Tutte parole al vento per riempire giornali e pagine web”.