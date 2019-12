Mittal, accordo tra azienda e commissari

I commissari straordinari dell’ex Ilva e Arcelor Mittal hanno raggiunto l’intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti e per l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico con base a Taranto.

L’amministratore delegato di ArcelorMittal Lucia Morselli e i tre commissari dell’ex Ilva Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo hanno firmato il protocollo d’intesa che getta le basi per la negoziazione, che si svolgerà fino al 31 gennaio, per trovare un accordo vincolante sul rilancio del polo siderurgico con base a Taranto.

Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha autorizzato i commissari straordinari alla firma degli Heads of Agreement con ArcelorMittal. E’ quanto si apprende da fonti Mise le quali precisano che si sono così “poste le basi per trovare un accordo più completo entro gennaio”.

Il nuovo piano industriale di ArcelorMittal “prevede investimenti in tecnologia verde da realizzarsi anche attraverso una nuova società finanziata da investitori pubblici e privati”. Lo comunica con una nota lo stesso gruppo franco indiano che oggi ha firmato un pre-accordo con i commissari ex Ilva.

“Il Governo italiano, alla luce dell’interesse strategico nazionale delle attività di Ilva e del suo impegno per realizzare il ‘nuovo accordo verde’, è fortemente impegnato a preservare il business come impresa corrente e gli attuali livelli di occupazione sulla base e coerenti con il nuovo piano industriale attualmente in discussione tra le Parti, che mira a produrre circa 8 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2023”, lo si legge nella premessa del protocollo di intesa.