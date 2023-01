Serie A: Lazio-Milan 4-0. Chiusa la 19esima giornata

Il Diavolo in crisi.

Si sono chiusi con Lazio-Milan la 19esima giornata e il girone d’andata di Serie A. La squadra di Sarri ha vinto 4-0 contro i rossoneri con i gol di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto su rigore e Felipe Anderson. È il quinto insuccesso di fila tra tutte le competizioni per Pioli, che perde Tomori per infortunio.

La sbloccano subito i padroni di casa: al 4’ segna Milinkovic-Savic. Il Milan ci prova con Messias, Leao e Tonali. Al 36’ Lazio vicina al raddoppio, che arriva due minuti dopo: tira Marusic, Tatarusanu devia sul palo e Zaccagni sulla ribattuta segna a porta vuota. A fine primo tempo la squadra di Sarri sfiora il 3-0, ma Kjaer recupera in scivolata.

Nella ripresa Milan vicino al gol: la punizione di Bennacer supera la barriera ed esce sfiorando il palo, complice una deviazione di Milinkovic-Savic. Poi arriva un rigore per la Lazio: batte Luis Alberto e non sbaglia. Al 75’ è poker per la Lazio: segna Felipe Anderson su assist Luis Alberto.