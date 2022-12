Approvazione definitiva della legge di Bilancio

Il presidente Mattarella firma la legge.

Il voto in Senato per l’approvazione definitiva della Manovra, su cui il governo aveva posto la fiducia, si è svolto oggi a Palazzo Madama. L’esame è ripreso alle 9 con le dichiarazioni di voto, poi c’è stato il voto di fiducia (in cui i sì sono stati 107). La manovra è quindi diventata legge e in serata è stata firmata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nei giorni scorsi erano arrivate critiche dalle opposizioni per i tempi troppo stretti. Meloni in conferenza stampa: “Manovra approvata un giorno in anticipo rispetto a quelle degli ultimi due anni: al di là del legittimo dibattito e delle divergenze, c’è stata la volontà di lavorare bene e mantenere scadenze e impegni, ci siamo riusciti”. Intanto in Parlamento si corre anche per chiudere in tempo alla Camera il dl rave che decade il 30. Voto finale previsto per domani.

La senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, segretaria della Commissione Sanità di Palazzo Madama, esprime “grande soddisfazione per una manovra che in poco tempo ha cercato di dare risposte alle emergenze prioritarie della Nazione”. Per la Sanità, spiega, “è previsto un incremento delle risorse per circa 7 miliardi in 3 anni, una specifica indennità accessoria per gli operatori dei pronto soccorso e una proroga al 31 dicembre 2024 per i contratti del personale sanitario assunti con l’emergenza Covid”.

A queste si aggiungono altre misure, come “l’incremento delle risorse per le cure palliative e per gli screening delle malattie oncologiche, l’inserimento del bonus psicologico per le fasce più fragili della popolazione e risorse per le borse di studio destinate ai giovani medici.