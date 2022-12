Governo Meloni: a Montecitorio la chiama sulla legge di Bilancio

E’ iniziata alla Camera la chiama per il voto di fiducia sulla legge di Bilancio, dopo le dichiarazioni di voto in Aula sulla manovra economica varata dal governo Meloni.

Il leader M5S Conte ha annunciato il voto contrario alla fiducia: “State creando le permesse di un grande disastro sociale e state compromettendo la coesione sociale”, ha detto. Serracchiani, confermando il voto contrario del Pd, ha definito la manovra “una legge che strizza l’occhio agli evasori” e “che favorisce il lavoro nero e l’evasione”. Molinari della Lega: “Se è una alternativa al lavoro non può funzionare”.

L’approvazione è prevista per le 6.00 di mattina di domani, poi il testo andrà al Senato per sottoporsi al medesimo iter. Molti restano però gli strascichi legati alle polemiche dei giorni scorsi sugli emendamenti discussi e approvati dalle commissioni parlamentari. L’ultimo scontro si è consumato sulla modifica da mezzo miliardo per i Comuni, stralciata per assenza di coperture tra le proteste delle opposizioni.

A far discutere anche il bonus diciottenni, sul quale la Ragioneria chiede puntualizzazione ritenendo insufficienti le spiegazioni dell’esecutivo. Resta infine la norma sui cinghiali. Critico il centrosinistra, che lamenta il mancato rispetto delle proprie prerogative. Schlein attacca: “Dilettantismo” Intanto la premier Giorgia Meloni assicura: “L’Italia non prenderà mai il Mes”. Sul fronte dem l’annuncio di Gianni Cuperlo: “Mi candido a segretario del Pd”.