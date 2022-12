Governo Meloni soddisfatto per giudizio commissione UE su manovra

Proseguono le trattative all’interno della maggioranza sulla Manovra: tra le ipotesi, si valuta di allentare la stretta sulle rivalutazioni delle pensioni alzando la soglia degli assegni indicizzati al 100% da 4 a 5 volte il minimo. Per Forza Italia sono “imprescindibili” in manovra l’aumento delle pensioni minime a 600 euro dai 75 anni in su e la decontribuzione “di almeno 8 mila euro” sulle assunzioni degli under 35.

Sulla Legge di Bilancio, intanto, è arrivato anche il via libera della Commissione Europea, ritenendola “nel complesso in linea con le raccomandazioni” ma critica alcune misure che non seguono le indicazioni in particolare sulla lotta contro l’evasione. Tra queste, l’innalzamento del tetto del contante, il limite dei 60 euro per i pagamenti con il pos e “il rinnovo, con criteri di età più severi, nel 2023 dei regimi di pensionamento anticipato scaduti a fine 2022”.

Soddisfatta la premier Meloni: “Una valutazione positiva che conferma la bontà del lavoro del Governo”. Scintille in commissione Bilancio alla Camera: con la maggioranza assente alla seduta, il Pd per protesta ha deciso di occupare la presidenza della stessa commissione. Oggi nuovo appuntamento.

Sul fronte Qatargate, l’ex eurodeputato Antonio Panzieri e Francesco Giorgi restano in carcere per almeno un mese. Per Nicolò Figà-Talamanca è stato invece disposto il regime di sorveglianza elettronica che gli permette di uscire dal carcere. Su Eva Kaili decisione rinviata, su richiesta della stessa ex vicepresidente del Pe, al 22 dicembre prossimo.

Il Parlamento europeo chiede, intanto, di “sospendere tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti e tutte le visite programmate, fino a quando le accuse non saranno state confermate o respinte”.