Governo Meloni licenzia i navigator

Secondo il dicastero, eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero un'apposita norma.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge unico con misure urgenti su Covid, rave party e carcere ostativo. Critiche da parte dell’opposizione in merito alle nuove norme anti-rave, con Letta che dice: “Governo ritiri la norma, incide sulla libertà dei cittadini”. E + Europa: “Colpito chi vuole manifestare”.

Tra i provvedimenti, ok al divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti di detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, stop agli obblighi di vaccinazione per i medici e sì a reclusione, multe salate e confische per chi organizza raduni illegali. Approvata anche la nomina dei sottosegretari e dei viceministri: giureranno il 2 novembre.

Per i vice dei sottosegretari lista pronta per venerdì prossimo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Decreto molto importante e simbolico, presto affronteremo anche il tema del caro energia”. Sul raduno di Predappio: “Io sono politicamente lontana”.

Nell’ultimo libro di Bruno Vespa il premier loda la sua squadra: “Esecutivo serio e inattaccabile”. Poi parla degli alleati: “Tra me e Salvini franchezza reciproche senza polemiche. Con Berlusconi qualche incomprensione figlia del passaggio di consegne”. Ora sul fronte dei rapporti internazionali, si apre un periodo intenso per Meloni, tra visite in Ue, Conferenza sul Clima e G20: il 3 novembre a Bruxelles il premier incontrerà Metsola, von der Leyen e Michel.