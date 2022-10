Bruce Springsteen: ‘Nightshift’ in attesa del 21esimo album “Only The Strong Survive”

Da venerdì 14 ottobre, è disponibile in digitale il brano del Boss “Nightshift”, nuovo estratto dal suo attesissimo 21esimo album “Only The Strong Survive” (Columbia Records/ Sony Music), in uscita l’11 novembre e contenente 15 grandi successi soul reinterpretati dall’artista.

È online anche il videoclip ufficiale del brano diretto da Thom Zimny. L’album “Only The Strong Survive” uscirà in digitale, in versione CD e in DOPPIO LP ed è già disponibile in pre-order. Il primo singolo estratto già nella Top 35 dell’Airplay radiofonico italiano è “DO I LOVE YOU (INDEED I DO)”, originariamente interpretato e scritto da Frank Wilson.

Il disco celebra la musica e i leggendari cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax: al suo interno, l’inconfondibile voce di Bruce Springsteen e i contributi musicali di The E Street Horns, gli arrangiamenti degli archi realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton. Il brano “I Forgot to Be Your Lover” sarà arricchito dalla voce di Sam Moore.

“Volevo fare un album in cui cantare e basta – commenta Bruce Springsteen – E quale musica migliore, per fare tutto questo, se non il repertorio americano degli anni sessanta e settanta? Ho preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri. E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e a tutti gli spettacolari autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è permettere al pubblico moderno di fare esperienza della bellezza e gioia di queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla prima volta che le ho sentite. Spero che amiate ascoltarle tanto quanto ho amato io realizzarle”.

Primo singolo estratto dal nuovo progetto musicale, e attualmente in rotazione radiofonica, è “DO I LOVE YOU (INDEED I DO)”, originariamente interpretato e scritto da Frank Wilson. Realizzato al Thrill Hill Recording in New Jersey, l’album è prodotto da Ron Aniello, con Rob Lebret come ingegnere del suono e Jon Landau come produttore esecutivo.

“Only The Strong Survive” arriva a due anni di distanza da “Letter To You” (2020), che ha debuttato alla #1 della classifica FIMI/GFK degli album e dei vinili più venduti ed è certificato PLATINO in Italia.

Il 2023 vedrà il ritorno on the road di Bruce Springsteen and The E Street Band, con una serie di date negli Stati Uniti e in Europa, inclusa l’Italia, che ad ora hanno venduto più di 1.6milioni di biglietti.