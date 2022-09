Il Belgio citato in tribunale per crimini contro l’umanità

La Lega francofona per i diritti umani (LDH) sta portando lo stato belga in tribunale per “crimini contro l’umanità” per non aver rispettato la quota per il reinsediamento di richiedenti asilo nei campi profughi in Grecia, ha annunciato l’organizzazione venerdì.

L’Unione Europea ha introdotto la quota per il reinsediamento dei richiedenti asilo nel 2015. “Questa non conformità ha contribuito direttamente al sovraffollamento nei campi per richiedenti asilo nelle isole greche, in particolare quello di Moria”, ha affermato LDH in un comunicato stampa.

La Lega ritiene che il Belgio abbia commesso crimini contro l’umanità violando la legge europea e abbandonando i richiedenti asilo in Grecia “in condizioni disumane e degradanti”.

“A causa dell’afflusso di richiedenti asilo in Italia e Grecia, l’UE ha imposto quote per il reinsediamento di queste persone nel 2015. A settembre 2017, il Belgio aveva accolto 677 persone dalla Grecia in cerca di protezione internazionale, mentre il nostro Paese ha dovuto reinsediare 2.415 persone “, ha affermato la Lega, sulla base di un rapporto della Commissione europea.

Poiché lo Stato belga sa che nei campi delle isole greche “decine di migliaia di persone sono sistematicamente soggette a condizioni di vita disumane”, la Lega ritiene che lo Stato sia responsabile di crimini contro l’umanità. Di conseguenza, ha citato in giudizio lo Stato presso il Tribunale di primo grado di Bruxelles.