Il voto degli italiani all’estero decisivo in queste elezioni. Il quotidiano ‘Clarìn’ di Buenos Aires intervista Vincenzo Carrozzino, candidato in Sud America

Il noto avvocato calabrese, originario di Belvedere Marittimo (Cosenza), Vincenzo Carrozzino è candidato deputato per il Sud America per le prossime elezioni italiane che si terranno questo mese. Si può votare per corrispondenza fino al 22 settembre. Il quotidiano ‘Clarìn’ di Buenos Aires ha intervistato nei giorni scorsi Vincenzo Carrozzino, giornalista, candidato con USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani).



Scrive il prestigioso giornale argentino: Oggi gli elettori italiani all’estero hanno un obbligo molto importante da assolvere: devono saper scegliere con cura i propri rappresentanti, perché con la recente riduzione dei parlamentari e i venti sfavorevoli che soffiano in Italia per loro, si trovano in serio pericolo di perdersi, dopo una conquista raggiunta dopo tanti anni di battaglia politica. Per questo è importante la buona elezione dei parlamentari eletti all’estero. È noto che i programmi elettorali sono quasi simili per tutti i partiti politici, ma per realizzarli occorrono persone che sappiano comprendere i meccanismi parlamentari, sappiano redigere leggi, sappiano coinvolgere altri legislatori e, se necessario, alzare voci nelle loro banche per vedere riconosciuti i diritti dei suoi rappresentati. Per questi motivi, e perché ho studiato giurisprudenza, e ho una vasta esperienza politica come Sindaco di Belvedere Maríttimo, Consigliere di Comunità, Consigliere Legislativo al Parlamento Italiano, mi sono candidato a Deputato al Parlamento Italiano per il Sud America con la lista USEI in queste elezioni.

I bisogni dei nostri concittadini in Sud America sono tanti e vari. Gli ostacoli burocratici sono la principale lamentela dei miei concittadini all’estero e questa è una realtà innegabile per questo è necessario rendere più flessibili e facilitare l’accesso a tutte le procedure che dipendono dallo Stato italiano, e quella sarà la mia obiettivo più importante da portare in Parlamento (cittadinanza, passaporto, ecc). Voglio promuovere una vera comunità tra la terra italiana ei suoi connazionali che vivono all’estero in tutti gli aspetti: sociale, economico, amministrativo, commerciale, industriale e culturale al fine di ampliare lo sviluppo sociale e garantire la stabilità delle generazioni future. Inoltre, vorrei che promuovessimo il turismo per i cittadini che sono all’estero affinché possano riscoprire le proprie radici. I cittadini italiani più grandi e più giovani devono avere la possibilità di farsi sentire. Per questo intendo proporre leggi che consentano agli anziani che si trovano all’estero di mantenere le proprie radici, avere una pensione che non sia soggetta ai diversi tassi di cambio e l’accesso a cure pensionistiche preferenziali.

La salute degli anziani vulnerabili deve essere una questione prioritaria in parlamento e l’Italia deve farsi carico della loro situazione e delle cure mediche. Dobbiamo garantire ai giovani il loro futuro e il loro sviluppo, dobbiamo dare loro le stesse opportunità di lavoro e di istruzione di cui godono i giovani che vivono nella madrepatria. L’Italia, per questi giovani, deve essere la porta non solo dell’Italia stessa, ma anche dell’intera Europa.