Elezioni, le sanzioni contro la Russia restano al centro del dibattito politico

Le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina restano al centro del dibattito politico: Salvini le ritiene deleterie per l’economia italiana e preme per uno scudo Ue, Meloni evidenzia però che sfilarsi dagli alleati causerebbe problemi al nostro Paese. Letta: “Non ridiscutere il Pnrr”, poi attacca il Terzo Polo: “Ormai guarda a destra, è chiaro”. Calenda invoca un Governo di unità nazionale, anche con FdI. Conte ribadisce il no al Pd.

Fa discutere la proposta della Lega di stabilire il ministero dell’Innovazione a Milano. Per il sindaco Sala, “Se non ‘è una boutade elettorale, ci si può ragionare”. Duro Calenda: “Meraviglia che gente seria come Sala insegua Salvini”. Di Maio attacca: “Salvini ha buttato giù la maschera: è tornata la Lega Nord!”. E segretario dem accusa: “I fondi per il Sud bloccati dai ministri della Lega”.

L’esecutivo prepara un nuovo intervento per calmierare i costi energetici. “L’obiettivo è approvare il decreto sostegni in questa settimana”, spiega il ministro Speranza. Al 2 settembre, tra i governi Conte e Draghi, risultano essere 392 i dl “inattuati” o “scaduti”, per circa 7,8 miliardi. Il premier Draghi – fa sapere palazzo Chigi – è al lavoro per recuperarli e riutilizzare le risorse.

“Forza Italia è il garante per il nostro Paese di serietà, credibilità, affidabilità, europeismo e di atlantismo. La nostra politica estera è chiara: siamo dalla parte della Nato, dell’Occidente e dell’Europa. Siamo il Partito popolare europeo in Italia, il Ppe continua a dire che la garanzia, il riferimento, è Forza Italia. Non a caso c’è stata la visita di Weber in Italia, ha incontrato Berlusconi e ha fatto una conferenza stampa con il simbolo di Forza Italia. E non è un caso che noi abbiamo scritto il Ppe sul nostro simbolo”. Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una serata di presentazione dei candidati di Forza Italia in Europa a Bruxelles. “Noi siamo una garanzia per l’Italia e per il centrodestra”, ha aggiunto.