Niente liste M5S per Di Battista, Casalino e Raggi

È scaduto il termine per la presentazione delle autocandidature alle parlamentarie da parte degli iscritti al Movimento 5 Stelle: Rocco Casalino e Alessandro Di Battista non saranno della partita. “Non credo sia un danno che non si siano candidati con il M5S. Spero che gli elettori smettano di appassionarsi delle persone ma si fidino di quello che uno vuole fare”, ha detto Francesco Silvestri, nuovo capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Fuori anche l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Rientra nel vincolo del doppio mandato”, ha detto Conte. Intanto il M5S ha fatto sapere di aver ricevuto quasi 2mila autocandidature per le parlamentarie.

Sulla posizione di Alessandro Di Battista si era espresso in mattinata Giuseppe Conte: “Non si è iscritto al Movimento, non credo voglia partecipare alle parlamentarie e rientrare nel Movimento, se vorrà farlo ne parleremo”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle. L’ex parlamentare non sarebbe candidabile tramite piattaforma. Resterebbe però aperta la porta per la possibilità di Di Battista di essere candidato tra i capilista che saranno scelti dallo stesso Conte.

Tra chi è rimasto fuori dalla corsa alla candidatura tramite parlamentarie c’è anche l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Tecnicamente rientra nel vincolo del doppio mandato”, ha spiegato ancora Conte, sottolineando come l’ex prima cittadina della Capitale sia attualmente “presidente della commissione dell’Expo” e stia “combattendo delle battaglie importanti a Roma”. Sulla possibile candidatura dell’ex procuratore Nazionale Antimafia Cafiero De Raho, il presidente del M5S ha aggiunto: “Confermeremo quando presenteremo le liste”.

Il M5S, in serata, ha comunicato i numeri della parlamentarie tramite un post su Facebook: “Quasi duemila cittadini hanno scelto di autocandidarsi per correre con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche: 1165 per la Camera, 708 per il Senato e 49 per la circoscrizione Esteri”. “Con il presidente Giuseppe Conte”, continua ancora il post, “garantiremo candidature di alto profilo, espressione della migliore società civile per continuare a portare avanti in Parlamento tutte le nostre battaglie per i cittadini”.