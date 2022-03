Serie A: il Milan mantiene la vetta, la Juventus si piazza al quarto posto

Il campionato di Serie A prosegue con la 29esima giornata: sabato 12 marzo si sono disputati quattro anticipi. Ieri pomeriggio, la sfida salvezza Spezia-Cagliari è finita 2-0 per i liguri. Allo stadio Arechi è terminata 2-2 la partita Salernitana-Sassuolo. Sampdoria-Juventus è finita 1-3. A San Siro il Milan ospita l’Empoli e vince 1-0: i rossoneri, al momento primi in classifica dopo la vittoria al Maradona Stadium, consolidano l’allungo in vetta a +5 sull’Inter, in attesa che scendano in campo domani i nerazzurri e il Napoli.

Milan Empoli 1-0

A San Siro l’Empoli parte forte ma con il passare dei minuti il Milan guadagna campo, ci prova con Florenzi e Giroud e poi la sblocca al 19′: calcio di punizione dal limite dell’area calciato da Giroud, respinge la barriera, Kalulu conclude da fuori area a giro e sorprende Vicario. Al 36′ rossoneri vicini al raddoppio con Florenzi che però conclude fuori. Nella ripresa, il Milan prova a chiuderla ancora con Messias e Giroud ma il risultato finale resta di 1-0.

Sampdoria-Juventus 1-3

Juve in vantaggio al 23′: cross di Cuadrado dalla destra per Kean. Yoshida, nel tentativo di anticiparlo, tocca in scivolata e mette nella sua porta. Poco dopo la mezzora di gioco Kean si conquista un rigore per un fallo di Colley. Dagli 11 metri Morata non sbaglia e raddoppia. Nella ripresa ancora due occasioni per Yoshida e Kean, poi al 64′ ci prova Caputo che sugli sviluppi di un calcio d’angolo calcia al volo ma non trova di un soffio la porta. Al 74′ rigore per la Samp: Candreva calcia alto, non esattamente centrale, ma Szczesny si oppone respingendo con la mano sinistra. A pochi minuti dalla fine i padroni di casa la riaprono con un gol di Sabiri, ma i bianconeri rispondono con Morata che con un colpo di testa la chiude sul 3-1.

Spezia-Cagliari 2-0

Al 34esimo viene concesso un rigore per lo Spezia, per un contatto tra Erlic e Dalbert. Dagli 11 metri Verde si fa però respingere il penalty da Cragno. I padroni di casa passano in vantaggio a inizio ripresa con Erlic che insacca da due passi dagli sviluppi del corner di Verde. Il raddoppio arriva al 74′ grazie a una zampata in area del neoentrato Manaj.

Salernitana-Sassuolo 2-2

Padroni di casa in vantaggio al minuto 8. Errore di Consigli sul colpo di testa di Djuric, la palla rimane a disposizione di Bonazzoli che insacca. Al 20esimo pareggio di Scamacca su cross di Kyriakopoulos. Gli emiliani la ribaltano al 30esimo con una magia di Traoré. Al 59esimo il Sassuolo resta in 10 per l’espulsione di Raspadori, che prende due gialli in pochi minuti. La Salernitana pareggia all’81esimo con un colpo di testa di Djuric.