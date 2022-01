Convegno al Senato: video porno durante diretta del M5S su Zoom

Un filmato porno giapponese è andato in onda sui monitor durante un convegno al Senato organizzato dal M5S. A confermare l’incredibile episodio la senatrice Maria Laura Mantovani: “Sì, sto facendo la denuncia alla polizia postale. È andato in onda improvvisamente un filmato porno sul monitor del convegno che stavamo tenendo presso Palazzo Giustiniani”. Era stata proprio lei, matematica di Carpi, esponente di punta dei Cinque Stelle, a organizzarlo, moderandolo via Zoom.

“Oggi pomeriggio si è verificato un episodio gravissimo, un vero e proprio attacco verso il quale esprimo assoluto sdegno”, ha aggiunto la senatrice in una nota. “Nel corso di un convegno online da me organizzato, qualcuno si è introdotto clandestinamente trasmettendo un video dal contenuto pornografico. Ho provveduto a segnalare il tutto alle autorità competenti affinché procedano a individuare il responsabile”.

L’immagine è apparsa all’improvviso sui monitor. “Che cosa è questo?”, ha domandato la senatrice, vedendo comparire le scene di sesso al centro del monitor, mentre nei riquadri, alcuni dei partecipanti, tra cui Giorgio Parisi, fisico e accademico, premio Nobel 2021 per la fisica, erano online. Qualcun altro nel frattempo ha chiesto alla regia di intervenire per bloccare le immagini.