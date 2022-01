L’intelligence USA: la Russia pronta all’invasione dell’Ucraina

L'annuncio riferito dall'addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki

Funzionari dell’intelligence statunitense hanno stabilito che è in corso uno sforzo russo per creare un pretesto per le sue truppe per invadere ulteriormente l’Ucraina, e Mosca ha già predisposto agenti per condurre “un’operazione sotto falsa bandiera” nell’Ucraina orientale, secondo White Casa.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto venerdì che i risultati dell’intelligence mostrano che la Russia sta anche gettando le basi attraverso una campagna di disinformazione sui social media che inquadra l’Ucraina come un aggressore che sta preparando un attacco imminente contro le forze sostenute dalla Russia nell’Ucraina orientale.

Psaki ha accusato la Russia di aver già inviato agenti addestrati alla guerra urbana che potrebbero usare esplosivi per compiere atti di sabotaggio contro le stesse forze per procura della Russia – incolpando gli atti dell’Ucraina – se il presidente russo Vladimir Putin decide di voler andare avanti con un’invasione.

“Siamo preoccupati che il governo russo si stia preparando per un’invasione in Ucraina che potrebbe portare a diffuse violazioni dei diritti umani e crimini di guerra se la diplomazia non dovesse raggiungere i propri obiettivi”, ha affermato Psaki.

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha descritto l’intelligence come “molto credibile”. Un funzionario statunitense, che non è stato autorizzato a commentare l’intelligence e ha parlato in condizione di anonimato, ha affermato che gran parte di ciò è stato raccolto dalle comunicazioni intercettate e dalle osservazioni dei movimenti delle persone.

I risultati dell’intelligence statunitense, che sono stati declassificati e condivisi con gli alleati statunitensi prima di essere resi pubblici, stimano che un’invasione militare potrebbe iniziare tra metà gennaio e metà febbraio.

L’Ucraina sta inoltre monitorando il potenziale uso della disinformazione da parte della Russia. Separatamente, venerdì i media ucraini hanno riferito che le autorità ritenevano che i servizi speciali russi stessero pianificando un possibile incidente sotto falsa bandiera per provocare un ulteriore conflitto.

La nuova intelligence statunitense è stata svelata dopo che una serie di colloqui tra Russia e USA e i suoi alleati occidentali questa settimana in Europa volti a scongiurare l’escalation della crisi hanno fatto pochi progressi.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan giovedì ha affermato che la comunità dell’intelligence statunitense non ha valutato che i russi, che hanno ammassato circa 100.000 soldati al confine dell’Ucraina, abbiano deciso definitivamente di intraprendere una linea d’azione militare.

Ma Sullivan ha detto che la Russia sta gettando le basi per invadere con false pretese se Putin decidesse di seguire quella strada. Ha detto che i russi hanno pianificato “attività di sabotaggio e operazioni di informazione” che accusano l’Ucraina di prepararsi per il proprio imminente attacco contro le forze russe nell’Ucraina orientale.

Ha detto che questo è simile a ciò che ha fatto il Cremlino in vista dell’annessione russa della Crimea nel 2014, la penisola del Mar Nero che era sotto la giurisdizione dell’Ucraina dal 1954.

La crisi della Crimea è arrivata nel momento in cui l’Ucraina stava cercando di rafforzare i legami con l’Occidente. La Russia aveva intensificato la propaganda secondo cui i russi etnici ucraini venivano oppressi nell’Ucraina orientale.

La Russia è stata a lungo accusata di utilizzare la disinformazione come tattica contro gli avversari in combinazione con operazioni militari e attacchi informatici. Nel 2014, i media statali russi hanno cercato di screditare le proteste filo-occidentali a Kiev in quanto “fomentate dagli Stati Uniti in collaborazione con i nazionalisti ucraini fascisti” e hanno promosso narrazioni sui legami storici della Crimea con Mosca, secondo un rapporto dell’Osservatorio Internet della Stanford University.

Gli sforzi per influenzare direttamente gli ucraini sembrano essere continuati durante il conflitto in corso nell’Ucraina orientale, in cui sono morte almeno 14.000 persone. L’Associated Press ha riferito nel 2017 che le forze ucraine nell’est ricevevano costantemente messaggi di testo che avvertivano che sarebbero state uccise e che i loro figli sarebbero rimasti orfani.

Nina Jankowicz, global fellow presso il Wilson Center con sede a Washington, ha affermato che gli sforzi di disinformazione della Russia si sono evoluti tra il periodo che ha preceduto l’annessione della Crimea e adesso. Questa volta, il Cremlino sembra guidare le narrazioni contro l’Ucraina con alti funzionari che fanno dichiarazioni pubbliche bellicose, ha affermato Jankowicz, autore di “Come perdere la guerra dell’informazione: Russia, notizie false e il futuro del conflitto”.

“I funzionari stanno impostando il tono per i media statali e stanno semplicemente correndo con esso”, ha detto.

Le cosiddette “fattorie di troll” che pubblicano commenti falsi sono meno influenti in parte perché le società di social media sono migliorate nel fermarli, ha affermato. Gli sforzi russi sui social media spesso giocano sui dubbi esistenti nella società ucraina sul fatto che gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina in un conflitto e se ci si può fidare dell’Occidente, ha affermato.

La comunità dell’intelligence statunitense ha preso atto di un aumento dei social media da parte di influencer russi che giustificano l’intervento sottolineando il deterioramento dei diritti umani in Ucraina, suggerendo una maggiore militanza dei leader ucraini e incolpando l’Occidente per l’escalation delle tensioni.

“Abbiamo visto questo playbook nel 2014”, ha detto Sullivan ai giornalisti giovedì. “Stanno preparando di nuovo questo playbook.”

I russi, pur sostenendo che non intendono invadere l’Ucraina, chiedono che gli Stati Uniti e la NATO forniscano garanzie scritte che l’alleanza non si espanda verso est. Gli Stati Uniti hanno definito tali richieste infondate, ma hanno affermato che sono disposti a negoziare con Mosca su possibili futuri dispiegamenti di missili offensivi in ​​Ucraina e porre limiti alle esercitazioni militari statunitensi e NATO nell’Europa orientale.

Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha avvertito venerdì che Mosca non avrebbe aspettato indefinitamente la risposta occidentale, dicendo che si aspetta che gli Stati Uniti e la NATO forniscano una risposta scritta la prossima settimana.

Lavrov ha descritto le richieste di Mosca di garanzie vincolanti che la NATO non abbracci l’Ucraina o qualsiasi altra nazione ex sovietica, né vi stanzierà le sue forze e armi, come essenziali per il progresso degli sforzi diplomatici per disinnescare le crescenti tensioni sull’Ucraina.

Ha affermato che gli schieramenti e le esercitazioni della NATO vicino ai confini della Russia rappresentano una sfida alla sicurezza che deve essere affrontata immediatamente.

“Abbiamo esaurito la pazienza”, ha detto Lavrov in una conferenza stampa. “L’Occidente è stato guidato dall’arroganza e ha esacerbato le tensioni in violazione dei suoi obblighi e del buon senso”.